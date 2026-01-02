美國務院新年首日促北京停止脅迫 外交部感謝理念相近國家挺台

中共解放軍近日在台灣周邊進行大規模軍演，包括實彈射擊造成區域情勢緊張。（資料畫面）

針對共軍近日在台灣周邊發動大規模聯合軍演及實彈射擊，美國國務院於美東時間2026年1月1日發表正式新聞聲明，強烈關切北京升高區域緊張情勢的行徑。外交部長林佳龍對此表示誠摯歡迎與感謝，強調除了美國外，日、菲、歐、澳等國亦紛紛發聲，顯示維持台海和平穩定已成為國際社會的高度共識。

美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）在聲明中指出，中國近日針對台灣及區域國家的軍事活動與激進論述，已導致不必要的緊張情勢，不僅威脅台灣安全，更讓鄰近國家感到不安。美方明確呼籲北京當局停止武力脅迫，敦促克制並撤回軍事壓力，美方堅決反對任何片面以武力或脅迫手段改變台海現狀，並呼籲以有意義的對話取代軍事威脅。

廣告 廣告

外交部長林佳龍強調，聯合國憲章明文禁止使用武力或威脅，此原則完全適用於台海及第一島鏈相關海域。他指出，近日各國政府與國會的齊聲支持，證明了台海安全符合全球各方的核心利益。台灣將持續與美國及理念相近夥伴合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進區域的繁榮與穩定。

除國務院聲明外，美國國會也出現強烈支持聲浪，聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席韋克爾（Roger Wicker）30日於社群媒體X發文疾呼，面對共軍演習挑戰，美國應立即加快對台灣的軍售進度，並提供實質支持以強化台灣的自我防衛能力。





更多《鏡新聞》報導

日議員宣布訪台遭中國砲轟「敗類」 矢板明夫：我們邀請的

軍演敏感時刻！桃機客運驚現「台獨必亡」跑馬 業者證實遭駭

羅文嘉揭中共環台軍演目的 非立即奪取而是「持續擠壓」台灣共識