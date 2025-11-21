美國務院發文挺日 稱反對武力改變台海現狀

從日本東京新宿街頭到秋葉原商圈，都有台灣人捕捉到電子看板上，正播放總統賴清德吃壽司挺日本的新聞，還有網友回報，在電車上也一抬頭就看見，直說是台日友好的最好宣傳。

而在中日外交風波延燒數日後，美國國務院副發言人皮戈特20日才在社群平台發文表示，美國對美日同盟和日本防衛的承諾堅定不移，也強調反對武力脅迫改變台海現狀。

前白宮國安會中國與台灣事務資深主任杜如松指出，「我們現在面臨的問題是，中國因日本首相的相關發言而懲罰日本，在這種情況下，美國必須與日本站在一起，因為如果連我們都不支持日本，未來沒有國家會支持台灣。」

前白宮國安會官員杜如松在國會聽證會上呼籲，川普政府應給予日本更多支持，並認為在中國施壓日本之際，不應撤走部署日本的美國堤豐中程飛彈系統。而前美國國防部官員則建議，應擴大美國在台協會的編制與設施，並盡快任命AIT主席以推動美台防務合作。

前美國國防部資深台灣顧問王洛伶提到，「AIT在台灣的空間，根本不足以容納在台協助執行美國現行安全、以及其他領域政策目標的人員。」

德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀表示，「賦予『6項保證』法律效力，有助於穩定美國的對台政策。」

對於跨黨派參議員提出法案，要將美國對台6項保證入法，長期研究台灣的美國學者葛來儀表達贊同，指出將有助於深化台美關係。

另一方面，中美洲國家巴拿馬媒體報導，有10位跨黨派國會議員原定本週訪台，但被中國大使阻撓、未能成行，讓巴拿馬外交部與美國駐巴大使都發聲譴責。

外交部發言人蕭光偉回應，「對於中國政府一再以蠻橫無理的舉措，試圖影響他國內政，並阻止其他主權國家與我國正常交流互動，表達強烈譴責。」

雖然巴拿馬在2017年與我國斷交並與中國建交，但我外交部強調，一向以開放友好立場與各國平等交往，並歡迎認同台灣的各國友人來台訪問。