美國務院發聲力挺日相 強調反對單方面改變台海現狀
日本首相高市早苗日前的「台灣有事」言論引發中國一連串反制措施。美國國務院週四（11/20）首次對此發聲，表達對日本的支持。但發言中隻字未提中國。
美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）週四在社群媒體發文，重申美國對日本的支持「堅定不移」。他寫著：「我們對美日同盟，以及包括日本管轄的尖閣諸島在內的日本防禦承諾堅定不移。美日同盟仍是印太地區和平與安全基石。」
皮戈特的發文並未提及中國和高市早苗的「台灣有事」風波，但強調：「我們堅決反對透過武力或脅迫的單方面改變現狀，包括台灣海峽、東海或南海。」
中央社報導，這是日中外交風暴發生後，美國國務院首次主動發聲。
美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）週四也在X平台發文力挺日本。他說：「脅迫是北京難改的惡習。正如美國力挺日本面對中國上次的水產禁令脅迫，我們這次再度為盟友挺身而出。」
高市早苗7日在眾議院回應質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）且伴隨對方使用武力的情況，可能構成日本安全保障法制中可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。
中方因此發動一連串「懲罰」措施，並在週三（11/19）透過正式外交管道聯絡日方，稱將暫停進口日本海鮮。中國外交部發言人毛寧週三證實此一舉動，但聲稱這是因為日方沒有依規定提交所需資料。
更多太報報導
中國為何沒對日本祭出稀土禁運？ 專家：這對習近平代價太大
日相高市「台灣有事」說釀日中緊張 黨政皆缺知中派官員是硬傷
又禁日本水產 美駐日大使轟中國：威壓手段成惡習
其他人也在看
高市早苗「台灣有事論」引發中國全力反制 國際社會有何反應
中國接連出招企圖迫使日本首相高市早苗撤回防衛問題言論，台灣總統賴清德呼籲國際社會關注，但歐美政府普遍保持沉默。BBC NEWS 中文 ・ 8 小時前
高市早苗挺台惹怒中國！矢板明夫曝日本民眾反應 勸賴清德「應出面表態」
日本首相高市早苗近來針對「台灣有事」強硬表態，指出若台海發生衝突，日本自衛隊將可行使集體自衛，此番言論引發中國不滿，不僅中國駐大阪總領事薛劍放話「斬首」高市；日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰18日在北京磋商後，中國外交部亞洲司司長劉勁松更以雙手插口袋、態度輕蔑地送客，畫面在日本國內引發議論。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，如果中國是正常外交，對高市早......風傳媒 ・ 1 天前
小野田紀美警示應驗！中國不只禁海鮮 恢復和牛進口談判也喊卡
日本與中國的經貿關係再度緊繃。中國政府不只禁觀光，今（19日）正式透過外交管道通知日本，將重新停止日本水產物輸入，理由表面上是「需評估福島處理水監測」，但日方普遍認為，此舉與高市早苗首相日前在國會提及「台灣有事可能構成存立危機事態」的答辯息息相關，疑似為報復性反制。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
中國全面抵日 他諷欺善怕惡：不敢抵制美國
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗一席「台灣有事」言論，強調若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，讓中國氣炸跳腳，呼籲國人全面抵制赴日旅遊，此外後續發動實彈演習將展開經濟報復。對此綠委郭國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
又要大內宣？ 官媒貼中國外交官「雙手插口袋」照 日媒體人批：掩飾心虛
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前在發表「台灣有事論」，暗示不排除動用自衛隊介入台海衝突，引發中國強烈不滿，導致中日關係緊張。對此，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰昨(18)日與中國外交部亞洲司長劉勁松等官員展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。然而，中國官媒在會後放出一張一張劉勁松「雙手插口袋」的照片，意圖以此表達對日本的不屑之意。對此，有日本媒體人反擊，這就是典型的「中國式」宣傳手法。 本月7日，日本眾議院預算委員會進行首相質詢與答辯會議，在野立憲民主黨議員岡田克也詢問高市早苗有關可能的台灣發生「緊急事態」。高市以首相身份表示，如果台灣發生可能構成日本的「存亡危機事態」，那麼日本自衛隊可藉由集體自衛權行使，動用武力介入台海衝突。 針對高市發言，北京當局接連幾天透過各種方式表示不滿。一方面召回中國駐日大使，另一方面透過各種宣傳管道暗示，日本若介入台海衝突，恐對日本本土發生嚴重的後果。 面對中日關係因「台灣有事論」而產生緊張，日本外務省亞太局局長金井正彰於17日飛抵北京，並於昨日和中國外交部亞洲司長劉勁松等官員展開會談，試圖為當前局勢尋求降溫空間。然而，雙方在會談中互不相讓，新頭殼 ・ 1 天前
接棒竹縣長 藍三強各有動向
新竹縣長楊文科兩任屆滿，現任新竹縣黨部主委、副縣長陳見賢參選態度明確，竹一選區立委徐欣瑩鴨子划水，竹二選區立委林思銘挺過大罷免後意向若有似無，十分曖昧。反觀民進黨內部毫無動靜，外界認為若不是竹北市長鄭朝方，就是空降高知名度人士參選。中時新聞網 ・ 1 天前
秘書長親征台北市？徐國勇否認參戰 點名綠營3大將：都是好人選
民進黨2026縣市長提名佈局備受關注，台北市更被視為重中之重。民進黨祕書長徐國勇20日上午出席TECA台北國際音響大展開幕典禮，會後接受媒體聯訪表示，台北市並不存在「人選難產」的問題，黨內被點名人選眾多，包括王世堅、吳怡農、沈伯洋等人，每一位都有公職經驗、社會歷練與知名度，是相當豐富的選擇。徐國勇笑說，甚至還有人把他本人也點進名單，「但我是秘書長，不會去選舉......風傳媒 ・ 17 小時前
影/藍白談2026新北市長選舉 李四川：黨要我承擔我不會排斥
台北市副市長李四川今（20）日出席都委會，會前接受媒體聯訪，被問及昨（19）日國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席峰會，談及2026新北市長選舉及藍白合問題，李四川回應他昨天沒時間看，並稱黨要他承擔他不排斥。中天新聞網 ・ 13 小時前
UN告狀！陸批高市「重蹈軍國主義」 沒資格成安理會常任理事國
大陸常駐聯合國代表大使傅聰於當地時間18日下午，於聯合國安理會改革問題全會的發言中表示，日本沒有資格要求成為安理會常任理事國。中天新聞網 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事說」惹火北京 共同社：中國停止進口日本水產品
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導針對日本首相高市早苗「台灣有事說」的新反擊，中國政府今（19）日通知日本，將暫停進口日本水產品。中國政府今（19）日通...FTNN新聞網 ・ 1 天前
日中吵進聯合國 北京：日本沒資格成「常任理事國」
日中緊張關係因日相高市早苗涉台言論持續升溫，北京打壓旅遊、留學往來，根據民間智庫試算，若狀況持續一年，日本經濟恐怕損失超過1.7兆日圓，相當台幣3400億。另外，才陸續解禁的日本水產，如今又因為福島核電廠處理水的疑慮，再次被中國列入黑名單。而雙邊外交局長級會議如同平行線，更牽扯出「送客擺拍」風波，日方抗議中方未經同意，突襲式開放媒體拍攝。北京當局更將戰火延伸至聯合國，痛批高市早苗破壞國際秩序，直指日本沒有資格要求成為安理會常任理事國。TVBS新聞網 ・ 21 小時前
鹿死誰手？內參民調贏謝龍介30%以上 陳亭妃直言：趨勢沒有改變
[Newtalk新聞] 民進黨2026年台南市長初選競爭激烈，民進黨立委林俊憲、陳亭妃兩強相爭，又時常爆出黨內互打爭議。對此，陳亭妃今（19）日直言，對不會黨內互打，黨內規則是對比式民調，她也透露內參民調贏過國民黨立委謝龍介30％以上。 民進黨立委陳亭妃今（19）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。 她表示，黨內規則是對比式民調，並非是跟黨內對手立委林俊憲做比較，而是她跟謝龍介比、林俊憲與謝龍介比。她透露，內參民調贏謝龍介30％以上，林俊憲也有領先謝，但比例相較之下，她與謝龍介的民調差距相較於林俊憲比謝龍介差距民調領先較多，就如同媒體之前所報導，趨勢並沒有改變。 陳亭妃也指出，她的支持者涵蓋中間選民、泛藍及泛綠選民，而深藍族群在對比民調中本就會支持謝龍介，「深藍當然不會支持我們」，但她強調真正勝負關鍵在於掌握中間選民的支持度。 她認為，民進黨若要在藍白合夾擊下保持競爭力，關鍵不是追逐民調，而是重新抓住基層真正的情感與信任，「不要再打高空，人民的感動才是決定勝負的力量」。 陳亭妃最後強調，民調固然重要，但她的選民基礎並非天上掉下來，而是靠長期新頭殼 ・ 1 天前
傳美俄已協商新和平計畫！川普盼烏接受 能割土地與削減武器換安全保證
美國總統川普為結束俄烏戰爭，傳出已與俄方協商出一份「28點計畫」，核心內容是要求烏克蘭作出重大讓步，包含讓出俄羅斯目前尚未完全控制的烏克蘭東部部分地區，以換取美國對烏克蘭與歐洲的安全保證，防範俄羅斯未來的侵略。但一名直接了解細節的美方官員透露，這項提議在基輔與其盟友眼中恐怕是對莫斯科的「巨大讓步」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
藍營擬修《國籍法》保障中配參政權 陸委會曝「核心問題」
即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華先前未放棄中國國籍被解職，事後向花蓮縣府提訴願成功，引發外界關注；國民黨團今（20）日邀請鄧萬華一同召開記者會，宣稱要修《國籍法》保障中配參政權不受限制。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑回應指出，「不管《國籍法》怎麼修，效忠的問題必須要處理，維持單一效忠是很核心的問題」。陸委會今日下午4時召開例行記者會，並由梁文傑主持；有記者問到，國民黨團今天邀請鄧萬華開記者會，會中稱政府用《國籍法》剝奪中配的參政權，預告要提案修法，讓中配不受國籍法規範，請問陸委會的看法為何？對此，梁文傑表示，其實《國籍法》爭議存在，是因為《兩岸條例》規定中配經過一些條件有參選權利，但《國籍法》也規定任何人當選公職就職一年內放棄外國籍，按照內政部解釋，就是中華民國國籍以外的國籍。「當然，這樣的解釋會讓人覺得不正確、不滿，另外有人則認為應該寫得更清楚」，梁文傑提到，針對《國籍法》第20條問題，不只是羅智強所講，而民進黨也提案要明定所謂外國籍，也要包含境外政治實體；也有人提案修選罷法第24、29條，要規定中港澳居民應放棄原有國籍才能登記候選人；也有人主張要修《兩岸條例》第21條，要求原中國人民若要參選公職候選人，必須提出喪失原國籍的證明。綜合上述，梁文傑說，目前立法院有各式各樣的意見，而這些意見就看在立法院的辯論如何處理，「陸委會的立場，就國籍法的問題，尊重內政部解釋；基本上，內政部認為的外國籍是『中華民國以外的國籍』，陸委會則是遵守《兩岸條例》的做法，也許有人會認為兩邊有矛盾的地方，那就由立法院處理」。梁文傑強調，《國籍法》第20條的核心是「效忠」，核心概念是公職人員只能效忠單一國家，若同時擁有兩個國籍，不管效忠兩個國家、政治、實治實體、政府都會造成矛盾，「不管《國籍法》怎麼修，效忠的問題必須要處理，維持單一效忠是很核心的問題」。國民黨原中常委何鷹鷺。（圖／民視新聞資料照）最後，梁文傑也舉例，最近看到國民黨原中常委何鷹鷺發表的言論，國民黨黨紀會也將其開除黨職，就表示即使對國民黨來說效忠中華民國也是要維持的事情。原文出處：快新聞／藍營擬修《國籍法》保障中配參政權 陸委會曝「核心問題」 更多民視新聞報導朝野無共識！藍白力推公投綁大選 中選會：不希望像2018年選務亂象黃國昌再扯「蘇貞昌騙神明」！昔挺蘇影片曝光 周軒：看不起他惡修財劃法還嗆聲！藍議員竟稱「賴卓借刀砍高雄」 陳其邁反擊了民視影音 ・ 14 小時前
試圖降溫？！自民黨外交部會今不提薛劍
[Newtalk新聞] 日本自民黨今（20）日召開外交部會和外交調查會聯席會議，應對日中關係惡化。《日本經濟新聞》報導，有關驅逐中國駐大阪總領事薛劍的訴求並未成為討論的焦點，顯示自民黨有意緩和強硬的反中國情緒，力求平息局勢。 報導指出，外務省在會議開始時首先通報了18日兩國總領事磋商的內容。在諮詢期間，雙方就首相高市早苗在國會就台灣有事作出的回應以及總領事在社交媒體上發表的回應闡述了各自的立場，並進行了一番交鋒。 外交部會長高木啟於會後對記者表示：「歸根結底，日中關係存在問題，我們必須進行充分溝通。我們（與會議員）的意見正是基於這一基本原則。」 他解釋說，許多意見都強調需要防止居住在中國的日本公民受到傷害。 關於將總領事列入「不受歡迎人士」名單（實際上意味著他將被驅逐出境）一事，高木表示：「今天沒有就此進行特別討論。」 先前，自民黨外交調查會曾於11日通過了一項決議，譴責中國駐大阪總領事薛劍的決議。自民黨政調會會長小林鷹之出席該次小組委員會會議，並表示：「我們敦促日本政府採取強硬立場，包括宣布該總領事為不受歡迎的人。」中方則為該總領事辯護，導致衝突升級。 據20日小組委員會會議的與會者新頭殼 ・ 16 小時前
中日談判破局中國輕蔑送客！連服裝都藏寓意？
論壇中心／邱暐琪報導日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國不滿，兩國緊張關係持續升溫，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰18日親赴中國，與中國外交部亞洲司長劉勁松磋商，雙方不僅未達成共識，更傳出中國亞洲司長「手插口袋送客」的畫面，態度相當輕蔑。對此，政治學教授范世平在《台灣最前線》節目中分析，這個畫面是經過中國精心設計過。民視 ・ 1 天前
才嗆收上萬台獨舉報! 下一秒國台辦口誤:"懲獨"必遭懲治
政治中心／綜合報導中國跨境鎮壓立委沈伯洋，立院龍頭韓國瑜卻沒表態支持，民進黨立委今天在國防外交委員會，臨時提案，聲援沈伯洋，不過，國台辦今天召開記者會，聲稱收到上萬台獨舉報，卻口誤把「謀」獨必遭懲治，說成了「懲」獨必遭懲治，等於打臉自己，沈伯洋反諷，中國終於說出真心話。中國點名沈伯洋展開全球抓捕，民進黨立委在國防外交委員會上，提出臨時提案聲援沈伯洋，強調中國對我國國人沒有管轄權，中共應自我克制、予以嚴厲譴責。立委（民）王定宇：「我們遺憾院不做，那我們委員會應該可以來做，特別這次牽涉到是，本委員會的同仁，呼籲中共作為一個大國，要以文明崛起贏得尊重，老是這種耍流氓手段，你只有大但沒有任何文明可言，那我們給予最嚴厲的譴責。」中國國台辦發言人朱鳳蓮口誤說「懲獨」必遭懲治（圖／民視新聞）立委（民）林楚茵vs.王定宇：「本會呼籲中共應自我克制，我希望做一下這個文字的修正，我本來以為她要把自我克制，改成應自我了斷，但是沒關係我尊重。」主席國民黨立委馬文君，多次詢問有沒有意見，但自家人幾乎都不在場，最後沒表決就通過提案。國民黨立委馬文君：「其他在場委員還有沒有其他意見，沒有意見本提案照案通過。」中國撈過界，今年三月還推出「舉報台獨」專欄，聲稱收到上萬封舉報，不過，國台辦發言人朱鳳蓮開嗆時，竟口誤說錯話。中國國台辦發言人朱鳳蓮：「正告台獨頑固分子，不要心存僥倖，懲獨利劍高懸，"懲獨"必遭懲治，謀獨必遭懲治。」立委（民）沈伯洋：「國台辦終於吐出了真心話，本來他們是要講這個謀獨，會遭到什麼樣的懲戒，就會講成懲獨為什麼呢，因為跨國鎮壓這件事情，就是為國際社會所不容，所以國台辦這次終於講對了，他們用這種跨國鎮壓的方式，終究會遭受到制裁。」民進黨立委沈伯洋酸中國終於說出真心話（圖／民視新聞）沈伯洋狠酸，中國終於說出真心話，等於打臉自己，朱鳳蓮的口誤，讓中國大張旗鼓的跨境鎮壓，瞬間淪為笑話。原文出處：才嗆收上萬台獨舉報 下一秒國台辦口誤 ：「懲獨」必遭懲治 更多民視新聞報導國民黨親中沒在演！蕭旭岑曝鄭麗文支持「一國兩區」 劉世芳反擊了民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓沈伯洋被通緝！立院外交國防委員會通過譴責案 王定宇：中方無權對國人管轄民視影音 ・ 1 天前
梁文傑提郝龍斌兩岸路線 打臉蕭旭岑「一國兩區」｜#鏡新聞
國民黨副主席蕭旭岑，日前表示：黨主席鄭麗文的兩岸路線是一國兩區！今天(11/20)，陸委會副主委梁文傑就回擊，翻遍2部法律沒看到這4字，梁文傑更表示，他贊成過去郝龍斌所提出的：中共要先承認中華民國才有兩岸和平，因此在討論一國兩區前，應該要先問中共承不承認中華民國。另外，中共對台也展開跨境鎮壓，國國台辦今天宣稱，已經收到上萬封檢舉台獨的信件。鏡新聞 ・ 13 小時前
美對台軍售巨大進展？雷神獲217億合約 張競打臉：去年就公布了
美國政府於當地時間13日宣布了一項總額3.3億美元的對台軍售計劃，將出售戰機備件和維修零件，這是川普總統再次上任以來首次對台軍售。隨後，美國國防部於18日確認，雷神公司獲得超過6億美元（約新台幣217億5002萬元）的「國家先進地對空防空飛彈系統」（NASAMS）相關裝備合約，預計完成日期為2031年。不過，中華戰略學會資深研究員張競則指出，此為去年同意之軍售，但我方去年未編預算，現在才編相關預算。中天新聞網 ・ 1 天前
現役軍官遭港商吸收成共諜! 國防部長顧立雄:痛心
政治中心／楊凱安、陳聖翰 台北報導港籍中國商人丁小琥，透過宗教交流來台，利用退役軍人接觸現役軍官，要求他們未來開戰時，率部屬消極不抵抗，遭檢方聲押起訴，國防部長顧立雄直言中方滲透日漸嚴重，除了採取必要的因應作為，也會加強保防教育，對於接觸機密的人會再加強查核，對於軍中發生這樣的事感到痛心。港籍中國商人丁小琥，吸收多名現役軍官，要求他們戰時消極不抵抗，遭檢方聲押起訴，國防部長顧立雄直言，中國滲透力道不斷加大。港籍中國商人丁小琥吸收我現役軍官成共諜，國防部長顧立雄表示將持續強化保防教育。（圖／民視新聞）國防部長顧立雄：「中國確實對我們的滲透作為是日趨嚴重，採取相關的因應作為，所以我們要不斷加強保防教育，接觸機密的人我們，也都要加以進行查核，當然我們對於發生這樣的事情，都感到痛心。」強調會再加強保防教育，畢竟中方動作越來越多，不只企圖從內部滲透，也因不滿川普政府對台軍售，與日本首相高市早苗的「台海有事」說，中國解放軍分別在台海與黃海，進行軍事威嚇，引發區域緊張。國防部長顧立雄：「台海或是在整個印太區域，我想中國應該要放棄所有，以武力來解決事情的這種思維，中國不斷的軍事擴張，對台海來講，動輒要以武力併吞台灣，我想各國理念相近的國家，都會感覺到這樣的事態嚴重，真正麻煩製造來源是中國。」國防部發行"台灣全民安全指引"，預計19號起進行家戶普發。（圖／民視新聞）痛批中國就是TroubleMaker，為了應對中國軍事作為，以及可能的天災地變，國防部製作新版"台灣全民安全指引"，規畫19號起家戶普發，印製1100萬本，總金額4279萬，卻被質疑動用第二預備金規避監督，顧立雄駁斥。國防部長顧立雄：「要避免數位落差，所以我們認為普發紙本，也是一個確保我們，面對緊急狀態或重大災害情況下，能夠確保國人的財產生命安全，採公開招標方式，沒有任何規避情形。」澄清再澄清，只盼在災害真正發生時，能讓國人的財產生命得到保障。原文出處：現役軍官遭港商吸收成共諜! 國防部長顧立雄:痛心 更多民視新聞報導這也甩鍋？何鷹鷺鼓吹統一遭藍營停權 竟嗆：民進黨打壓言論自由挑戰鍾東錦人選出爐 民進黨選對會推「她」拚戰苗栗縣長民進黨硬起來了！11位南部綠委傾巢而出 誓言對抗「惡修財劃法」民視影音 ・ 1 天前