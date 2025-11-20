美國務院發聲力挺日相 強調反對單方面改變台海現狀

2025年10月28日，美國總統川普（右）與日本首相高市早苗於日本橫須賀海軍基地，一同登上美國「喬治華盛頓」航空母艦。路透社



日本首相高市早苗日前的「台灣有事」言論引發中國一連串反制措施。美國國務院週四（11/20）首次對此發聲，表達對日本的支持。但發言中隻字未提中國。

美國國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）週四在社群媒體發文，重申美國對日本的支持「堅定不移」。他寫著：「我們對美日同盟，以及包括日本管轄的尖閣諸島在內的日本防禦承諾堅定不移。美日同盟仍是印太地區和平與安全基石。」

皮戈特的發文並未提及中國和高市早苗的「台灣有事」風波，但強調：「我們堅決反對透過武力或脅迫的單方面改變現狀，包括台灣海峽、東海或南海。」

中央社報導，這是日中外交風暴發生後，美國國務院首次主動發聲。

美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）週四也在X平台發文力挺日本。他說：「脅迫是北京難改的惡習。正如美國力挺日本面對中國上次的水產禁令脅迫，我們這次再度為盟友挺身而出。」

高市早苗7日在眾議院回應質詢時表示，如果「台灣有事」（發生緊急狀況）且伴隨對方使用武力的情況，可能構成日本安全保障法制中可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。

中方因此發動一連串「懲罰」措施，並在週三（11/19）透過正式外交管道聯絡日方，稱將暫停進口日本海鮮。中國外交部發言人毛寧週三證實此一舉動，但聲稱這是因為日方沒有依規定提交所需資料。

