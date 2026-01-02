美國務院發聲明要求中國 停止對台軍事施壓

在中國宣布軍演結束隔天，美國國務院在美東時間1日發布聲明回應。美方表示，中國對台灣及該地區其他國家的軍事行動與措詞，不必要地加劇局勢緊張。

聲明中，華府強烈要求北京克制，停止對台軍事施壓，並推進有意義的對話。美方也重申支持台海和平穩定，反對透過武力或強迫手段片面改變現狀。

稍早這份聲明，是美方在中國這回軍演以來，第一次透過國務院體系回應。

美國總統川普在上個月29日曾表示「不擔心」中國對台軍演。對此，我國駐美俞大㵢表示，美方的具體行動其實並未減少。

駐美代表俞大㵢說：「不但是在講什麼，其實在做什麼也很重要。昨天（12/31）晚上又增加了一筆，美國通知一家廠商，有關於要賣給台灣的一些裝備等等，所以實際上，真正具體在做的事情都是朝向增加自我防衛的決心，這一種工作跟防備跟合作，這個是沒有減少的。」

美國五角大廈12月31日公告，洛克希德馬丁公司獲得總價上限3億多美元的對台軍售合約，內容是55具F-16V戰機的「紅外線搜索追蹤IRST」莢艙。

俞大㵢也說，中國的軍演也驗證為何台灣需要對美採購武器，並表示台灣面對中國的威脅，自我防衛相當合理。

