美國務院發聲！「美日同盟」承諾堅定不移 反對武力脅迫改變台海現狀

美國國務院主動發聲，對美日同盟的承諾堅定不移，並反對武力脅迫改變台海現狀。（圖：motion elements）

日本首相高市早苗發表「台灣有事論」，引發中日關係緊張，美國國務院今天（21日）主動發聲，對美日同盟的承諾堅定不移，並反對武力脅迫改變台海現狀。（請聽AI報導）

美國國務院首次主動發聲，副發言人皮戈特在社群媒體X發文，美日同盟是印太地區和平與安全的基石。美國對美日同盟和日本防衛的承諾堅定不移，無論在台海、東海或南海，我們堅決反對透過武力或脅迫手段，任何片面改變現狀的企圖。

美國駐日本大使葛拉斯也力挺日本，批評對北京當局來說，脅迫是一種難以戒掉的習慣，但美國將堅定支持日本。針對大陸禁止日本水產品進口，他說這是中國經濟脅迫的典型案例。

不過中國大陸態度強硬，中共外交部重申，李強總理在G20峰會沒有會見日方領導人的安排，請日方自重，還嗆台灣有事根本不是日本的事，借台灣生事只會給日本找事。（以上新聞曾武清編輯，AI播報）