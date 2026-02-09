美國務院稱谷立言充分代表美國政府 民眾黨：台美價值同盟應建立在互惠對等基礎

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑日前稱美國在台協會（AIT）處長谷立言「只比科長大一點而已」，民眾黨主席黃國昌也質疑谷立言「介入台灣內政太深」，與華府態度不同，引起熱議，根據中央社報導，美國國務院8日對此表示，AIT處長是美國國務卿在台代表，職級相當於使團團長，谷立言充分代表美國政府，包括對台灣安全議題的立場。對此，民眾黨回應，黃國昌主席本就充分理解谷立言為美國國務卿在台灣的代表、且尊重其發言代表美國政府，因此真正的「台美價值同盟」應建立在互惠對等的基礎上，如同台灣尊重美國政府的民主法治程序，美國政府也應尊重台灣國會，須為人民執行把關監督之責。

民眾黨主席黃國昌也質疑谷立言「介入台灣內政太深」，與華府態度不同，引起熱議。（圖／資料照）

台灣民眾黨發言人張彤表示，黃國昌主席本就充分理解谷立言處長為美國國務卿在台灣的代表、且尊重其發言代表美國政府，因此真正的「台美價值同盟」應建立在互惠對等的基礎上，如同台灣尊重美國政府的民主法治程序，美國政府也應尊重台灣國會，須為人民執行把關監督之責。

張彤表示，捍衛國防自主與預算透明公開毫不扞格，唯有公開透明、嚴格監督，才能取得台灣全民支持，厚實台美關係。台灣民眾黨感謝美國友人對台灣民主的支持，也期盼能貼近、正視且理解台灣社會的真實聲音，共同實踐法治精神方能捍衛民主自由，亦才能進一步建立深化互信關係，務實維持印太區域穩定與繁榮。



