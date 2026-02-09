美國務院稱谷立言充分代表美政府 民眾黨：美方應尊重台國會監督

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

民眾黨主席黃國昌日前接受媒體專訪時，曾指AIT（美國在台協會）處長谷立言介入台灣內政太深，國民黨副主席蕭旭岑則說，谷立言職級只比科長大一點。美國國務院今（9日）表示，AIT處長是國務卿在台代表，充分代表美國政府的立場。民眾黨回應，黃國昌充分理解，並強調真正「台美價值同盟」應建立在互惠、對等基礎上，美國政府也應尊重台灣國會，須為人民執行把關監督之責。

民眾黨發言人張彤指出，黃國昌本就充分理解谷立言為美國國務卿在台灣的代表、且尊重其發言代表美國政府，因此真正的「台美價值同盟」應建立在互惠對等的基礎上，如同台灣尊重美國政府的民主法治程序，美國政府也應尊重台灣國會，須為人民執行把關監督之責。

張彤說，捍衛國防自主與預算透明公開毫不扞格，唯有公開透明、嚴格監督，才能取得台灣全民支持，厚實台美關係。民眾黨感謝美國友人對台灣民主的支持，也期盼能貼近、正視且理解台灣社會的真實聲音，共同實踐法治精神方能捍衛民主自由，亦才能進一步建立深化互信關係，務實維持印太區域穩定與繁榮。

