美國務院籲中國「停止武力脅迫台灣」 外交部致謝：共同捍衛台海和平

台北市 / 武廷融 綜合報導

美國國務院1月1日發布「回應中國在台周邊進行軍演」聲明，籲中國當局克制，停止武力脅迫台灣。對此，外交部長林佳龍感謝美國政府就中國升高台海緊張情勢的行徑表達關切，並強調台灣將持續與美國及所有理念相近國家共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，攜手促進全球與區域的和平、穩定與繁榮。

美國國務院1月1日發布「回應中國在台周邊進行軍演」新聞聲明，指出中國針對台灣及區域國家的軍事活動及論述已升高不必要之緊張，美方敦促北京克制，停止武力脅迫台灣，並代之以有意義的對話。美方支持台海和平穩定，反對片面以武力或脅迫改變現狀。

對此，外交部感謝美國政府就中國升高台海緊張情勢的行徑表達關切，另外多個友邦，以及日本、英國、法國、德國、立陶宛、澳大利亞、紐西蘭、韓國、菲律賓等理念相近國家、歐盟對外事務部（EEAS）也公開強調台海和平穩定的重要性，反對以武力或脅迫等方式片面改變台海現狀，再次證明台灣「德不孤，必有鄰」。

外交部強調，台灣將持續與美國及所有理念相近國家共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，攜手促進全球與區域的和平、穩定與繁榮。

