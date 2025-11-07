美國務院表態支持台灣平等完整參與APEC 外交部表示感謝

針對美國務院表態，支持台灣平等完整參與明年APEC峰會，我外交部表達誠摯感謝，並重申北京脅迫及魯莽本質。（本報系資料照）

大陸企圖以「一中原則」打壓我參與明（2026）年在深圳舉辦的APEC峰會，對此，美國國務院在成果記者會中回應此議題表態，APEC的一個重要特徵是台灣是完整且平等的參與者與夥伴，而美國支持這一點。針對國務院及多方議員、黨團的公開支持，我外交部表達誠摯感謝，並重申北京脅迫及魯莽本質。

美國美國國務院在APEC經濟領袖會議成果簡報時，回應媒體提問「一中」問題時表態，APEC的一個重要特徵是台灣是完整且平等的參與者與夥伴，而美國支持這一點；美方預期陸方會履行先前的書面承諾。而美國國務院及聯邦眾議院外交委員會共和黨團分別公開嚴正駁斥，並力挺台灣平等參與，外交部表達誠摯感謝。

廣告 廣告

外交部今發布新聞稿指出，美國堅持包括台灣在內所有APEC經濟體依APEC規則、慣例及實踐完整且平等參與，中國爭取主辦2026 年APEC時，也曾對此做出承諾。美國聯邦眾議院外交委員會共和黨黨團則在X平台貼文指出，儘管中國曾承諾台灣平等參與，如今卻提高台灣參與2026年APEC的門檻，再度顯示北京脅迫及魯莽本質。

外交部長林佳龍誠摯感謝美國行政及立法部門對台灣平等參與APEC的堅定支持，並強調台灣是APEC完全會員，與其他經濟體享同等權利；中國擅自對台灣赴中出席APEC會議附加政治條件，不僅違反APEC規範、慣例及實踐，更嚴重破壞中方去（2024）年在利馬年會期間所做承諾。我國絕對不接受中國矮化及排除台灣參與明年APEC的惡劣意圖，也會聯合理念相近國家共同捍衛APEC所有會員地位平等的核心原則及實踐。

【看原文連結】