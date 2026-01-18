美國務院釋情報 指伊朗準備襲擊美軍基地

▲美伊緊張關係升溫，圖為位於卡達的美國在中東的最大基地烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 伊朗民眾自去年底因不滿國內經濟問題，引發大規模示威活動，伊朗政府採取暴力鎮壓，造成大規模傷亡，也讓美國與伊朗兩國情勢緊張。美國國務院17日突發文警告，掌握到伊朗準備襲擊美國軍事基地的報告。

美國國務院在官方波斯語頻道發文警告，「我們已收到關於伊朗伊斯蘭共和國正在準備襲擊美國基地的報告。正如川普總統多次強調的那樣，所有選項都擺在桌面上，如果伊朗政權攻擊美國資產，它將遭到非常非常強大的反擊。我們之前說過，現在再說一遍，不要試圖玩弄川普總統。」

根據《伊朗國際》報導，伊朗外交部週六駁斥了美國國務院波斯語帳號的說法，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmail Baqaei）形容這些說法是美國企圖「煽動緊張局勢」的一部分。他表示，這些言論符合美國在該地區持續推行「製造不穩定」的策略。

巴蓋伊強調，伊朗武裝部隊堅定致力於維護並增強國家的軍事與防禦能力，以捍衛伊朗主權。他補充道，伊朗對任何侵略行為都將做出堅定且果斷的回應。

他重申，伊朗的國防純粹是為了保衛國家，警告任何敵對行動都將遭到強有力的回擊。

