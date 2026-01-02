美國務院關切中國對台軍演 外交部：台海和平穩定是國際共識

中華民國外交部（圖／資料照片，圖源：台灣好新聞編輯部拍攝）





美國國務院於美東時間2026年1月1日發表新聞聲明，關切中國近日在我國周邊舉行聯合軍演升高緊張情勢。外交部今(2)日表示，除日本、菲律賓、歐盟及澳洲等國對中國軍演表示關切外，美國的聲明再次展現理念相近國家明確表達對台海和平穩定的支持立場，顯示維持台海和平穩定已是國際共識。

外交部指出，美國國務院1日發布「回應中國在台周邊進行軍演」新聞聲明，指中國針對台灣及區域國家的軍事活動及論述已升高不必要之緊張，美方敦促北京克制，停止武力脅迫台灣，並代之以有意義的對話。美方支持台海和平穩定，反對片面以武力或脅迫改變現狀。

外交部長林佳龍歡迎並感謝美國政府就中國升高台海緊張情勢的行徑表達關切。台美共享自由民主理念價值，近日各國政府及國會紛紛發聲也顯示維持台海和平穩定已是國際共識，並符合各方的重要利益。

外交部表示，聯合國憲章明文禁止使用武力或威脅，該原則也同樣適用於台海及第一島鏈的相關海域，台灣將持續與美國及所有理念相近國家共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，攜手促進全球與區域的和平、穩定與繁榮。

