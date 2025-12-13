美國務院「矽谷和平峰會」前夕傳林佳龍訪華府 外交部無評論

外交部長林佳龍（左）傳出訪問美國AIT華府總部，資料照為林佳龍2025.12.8與美國在台協會處長谷立言（中）、與國務院東亞及太平洋事務局新聞與公共外交主任 Ragini Gupta（右）舉杯慶祝IVLP計畫85週年，並祝美國250年國慶。郭宏章攝



有媒體報導指稱，外交部長林佳龍於美東時間本周四（12/11）晚間，出現在位於阿靈頓（Arlington County, VA）的美國在台協會（AIT）華府總部附近，有媒體揣測林佳龍可能參與美國國務院12日舉辦首屆「矽谷和平高峰會」（Pax Silica Summit），或出席11日晚間該峰會的開幕晚宴，台美雙方可能對相關議題進行交流，由於林佳龍就在美國總統川普簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）、解除台美互動限制之後訪美，更凸顯此行意義。但外交部對此消息沒有評論。

美國國務院於12月12日舉辦首屆「矽谷和平高峰會」（Pax Silica Summit），邀請多國代表討論半導體產業、關鍵礦物（稀土）供應鏈與人工智慧等重大議題，並擬發布共同宣言，針對稀土、晶片、人工智慧（AI）等領域建立合作聯盟，以反制中國既有且正在崛起的領導地位。而美國外交圈傳出，林佳龍抵達華府近郊阿靈頓（Arlington）的AIT華府總部附近，有可能出席週三（12月11日）晚間舉行的開幕酒會，與美方及友盟國家代表互動，引發關注。

據媒體報導指出，林佳龍於美東時間11日早晨現身於飯店餐廳前，但因現場有媒體守候，林佳龍即被幕僚帶離現場，更換至更隱密的地方用餐。

台灣網路媒體報導指稱，林佳龍在早餐後由幕僚引導，從餐廳後門搭乘公務車離去，似乎刻意閃躲媒體的追蹤。

據報導，儘管如此，台灣駐華府媒體還是誤打誤撞地發現林佳龍在離開飯店後，在AIT辦公室與美方官員見面。

根據網媒報導指出，林佳龍此次訪美，隨行的外交部長辦公室幕僚、北美司司長王良玉等人同行，而AIT處長谷立言也陪同林佳龍此行訪問華府。

由於林佳龍這次訪美，是在美國總統川普於12月2日簽署國會通過的《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）生效後，首位依據此法放寬台美交流限制、成功訪問美國華府的台灣部長級官員，此行頗具象徵意義。而2023年時，時任外交部長的吳釗燮也曾與時任國家安全會議祕書長顧立雄赴AIT華府總部與美方會談。不過，外交部對於林佳龍訪美的消息並未說明，亦無評論。

