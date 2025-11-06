美國勞工行政官員訪團抵台 交流勞動事務

（中央社記者吳欣紜台北6日電）美國聯邦暨各州勞工行政首長訪團近日抵達台灣，並拜會勞動部長洪申翰，勞動部今天說，雙方針對「新科技對就業的影響」等議題行座談，盼進一步深化台美勞動事務的夥伴關係。

勞動部今天發布新聞稿指出，洪申翰近日上午接見美國聯邦暨各州勞工行政首長訪團，包括維吉尼亞州、蒙大拿州、北卡羅萊納州及北達科他州等勞工行政機關首長，來台進行勞動事務交流訪問。

洪申翰表示，「美國勞工行政官員協會」（NAGLO）是由美國各州勞工行政首長所組成的協會團體，台灣勞動部為唯一國際會員，台灣每年都派員出席年會，特別感謝NAGLO長期以來對台灣協助與支持，共同建構台美勞動事務重要的交流平台。

廣告 廣告

洪申翰也說，勞動部每兩年都會邀請NAGLO、各州及聯邦政府勞工行政高階官員組團訪台，透過實地交流與政策對話，讓台美雙方能就勞動政策趨勢及重要議題深入交換意見，進一步瞭解彼此勞動法規、制度設計及施政規劃的最新發展。

洪申翰表示，這一互訪機制不僅有助於台美雙方共同思考，如何面對新科技對勞動市場的挑戰與相應對策，也讓台灣能積極參與國際勞動政策討論，這些交流成果與寶貴經驗，都是台灣推動勞動政策及強化行政能量的重要參考與學習典範。

勞動部表示，這次訪賓來台期間，特別安排拜會勞動部各業務單位及所屬機關，並針對「新科技對就業的影響」、「職業訓練與促進就業」議題，由勞動部次長黃玲娜主持召開座談會，分享台美雙方的現況與對策。

訪團也將參觀多元就業輔導單位，瞭解台灣如何協助身心障礙者及就業弱勢者在地就業，期盼能讓美方更深入認識台灣的勞動政策發展與執行成果，並進一步深化台美在勞動事務上的夥伴關係。（編輯：陳清芳）1141106