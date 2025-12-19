美國北卡羅來納州驚傳飛機失事釀7死 退休NASCAR賽車手畢佛與家人罹難
美國警方18日表示，一架商務噴射機18日在北卡羅來納州嘗試降落斯泰茨鎮地區機場（Statesville Regional Airport）時撞擊地面，隨即引發猛烈火勢，造成7人罹難，其中包括退休的美國改裝房車系列賽（NASCAR）賽車手畢佛（Greg Biffle）和他的家人。
美聯社報導，飛機失事的機場位於夏洛特（Charlotte）以北約72公里處。根據飛航紀錄，這架飛機登記於畢佛經營的公司名下。
警方指出：「飛機墜落後火勢猛烈，目前尚無法公布確切的乘客名單，但相信畢佛先生和他的直系親屬當時在飛機上。」
55歲的畢佛在NASCAR三大賽事系列中共贏得50多場勝利，包括19次最高級別的NASCAR盃系列賽（Cup Series）勝利。他在2000年奪得卡車系列賽（Trucks Series）年度總冠軍，2002年則拿下Xfinity系列賽（Xfinity Series）冠軍。
其他人也在看
貨運車違停卸貨擋路 單車騎士開嗆怒：台灣人你不生氣嗎
台中西屯路二段日前發生一起交通違規事件，電商特約貨運司機將大型車輛停在路中央卸貨，導致用路人必須跨越雙黃線通行。腳踏車騎士「黃先生」對此感到不滿，與司機發生口角衝突。黃先生痛批：「貨運車在該處停留約十分鐘，若有警察執法，肯定會開出大量罰單！」他以在美、德、奧的生活經驗比較，質疑台灣人對交通違規的容忍度，擔憂十年後交通仍無改善。警方則表示，併排停車最高可罰新臺幣3,000元，若發現違規將依規定開單。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
歌劇院「藝想春天」3月登場9檔節目即日啟售
[NOWnews今日新聞]台中國家歌劇院「藝想春天ArtsNOVA」系列，以「後人類」為主題，規劃多元而深刻的藝術圖景，精選6檔來自法國、比利時、西班牙、英國的優秀作品，還有3檔台灣最新的科技藝術創作...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 發起對話
涉協助鍾文智偽造簽名 李姓派出所副所長遭聲押
（中央社記者林長順台北19日電）富商鍾文智判刑定讞後潛逃，北檢查出，鍾文智在限制出境期間須向派出所報到，疑有員警協助鍾男偽造簽名。北檢昨天搜索、約談北市信義警分局李姓副所長等人，今天依貪污等罪將李男聲押禁見。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
國1七堵段國光客運與3車連環撞6傷！一度嚴重回堵逾6公里
國道1號南下7.9公里七堵路段，今（19日）上午6點半發生國光客運、貨櫃車、貨車與休旅車等4輛車碰撞事故。基隆市消防局獲報出動救援，將國光客運車上6名乘客送醫救治，還好傷者均意識清楚，頭部、手等多處擦、挫傷。由於事故車輛占用外側一個車道，造成嚴重回堵6公里之遠；經國道公路警察局全力排除，於上午9時許自由時報 ・ 13 分鐘前 ・ 發起對話
宏都拉斯重啟人工計票 總統大選最終結果仍不明
（中央社德古西加巴18日綜合外電報導）宏都拉斯選舉委員會今天開始對11月30日舉行總統選舉的數十萬張選票進行人工計票，這項作業之前因抗議活動阻礙選務人員工作而延後。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
美國前NASCAR車手墜機罹難 一家四口與友人共7人喪命
據《美聯社》報導，北卡州公路巡警與家屬共同聲明指出，比福爾與妻子克莉絲蒂娜（Cristina）、子女萊德（Ryder）與艾瑪（Emma）當時皆在機上，另3名死者為丹尼斯達頓（Dennis Dutton）、其子傑克（Jack）與比福爾的友人克雷格沃茲沃斯（Craig Wadsworth）。該架1981年製造的...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發起對話
花蓮昨晚規模5.1地震 最大震度鹽寮4級
昨（18）日晚間7時32分，花蓮地區發生規模5.1的有感地震，氣象署針對花蓮縣發布「國家級警報」。此次地震深度31.6公里，屬於極淺層地震，最大震度在花蓮鹽寮，達到4級。氣象署也提醒，未來3天內，仍有規模5以下餘震發生的可能。公視新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
蘋果配合日本MSCA新法大降抽成，週四股價小彈0.13%
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，iPhone手機製造商--蘋果公司(Apple，美股代碼AAPL)宣布為配合日本《特定智慧型手機軟體競爭促進法》(MSCA)上路，已在日本iPhone開放第三方應用商店與更多支付選項，日本也因此成為亞洲首個讓iOS同時鬆綁「應用分發入口」與「應用內購支付」的主要市場。 蘋果同步公布日本新版商業條款，核心在於把過去外界熟悉的15%至30%抽成，拆成「App Store佣金＋支付處理費＋外鏈服務佣金」等多層結構，其一，App Store數位商品與服務交易，對多數開發者(含小型開發者與訂閱滿一年後)降為10%，其餘適用21%；其二，若採用蘋果IAP支付，另加收5%支付處理費；其三，若在App內提供可點擊外鏈導到網站完成購買，另收15%(部分適用10%)的外鏈服務佣金；其四，若App改走第三方應用商店或替代分發管道，針對數位商品與付費下載改收5%「核心技術佣金」(Core Technology Commission)。監管與業界觀察指出，日本模式與歐盟作法相近，但在「核准第三方商店」與「安全稽核、分級與兒少保護」上設有更細的防護欄，蘋果亦強調替代分發與替代支付可能財訊快報 ・ 56 分鐘前 ・ 發起對話
國1南下五堵段4車連環撞車禍！6人受傷送醫 回堵7公里
據了解，事故發生後，消防局派出5車10人前往搶救，將6名傷者送往汐止國泰、長庚醫院進行救治，所幸意識皆清楚，並無生命危險。客運因車禍事故停駛，車上其他乘客在現場等候接駁，車輛後續將交由拖吊協助處理。至於事故詳細原因及經過，仍待進一步釐清。高公局北區養護工程分...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發起對話
徐淑卿專欄／真實越有賣點，事實就更重要
在一個謠言、假新聞氾濫，AI造假技術日益精進的年代，《紐約客》堅持了100年的嚴謹事實查核，如今已是彌足珍貴的奢侈美德。（想想，這個部門，至今仍有29位大多為全職的員工。）鏡週刊Mirror Media ・ 52 分鐘前 ・ 發起對話
蝦皮物流車違停卸貨！他跟司機反應遭嗆「釘孤枝」 報警還被挑釁
蝦皮物流車違規停車卸貨的亂象引發民怨，今年就曾多次被網友拍下影片PO上網抱怨，日前又有網友在Threads發文抱怨，在和蝦皮物流小貨車司機反應後，對方甚至大聲嗆聲，要「釘孤枝」，這也讓原PO忍不住直呼，「我們台灣，到底還要忍受這種奪命的交通毒瘤多久？」鏡報 ・ 1 天前 ・ 5
美國實際平均薪資成長，11月份週薪、時薪雙雙年增0.8%
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，新出爐的數據顯示，美國11月份實際平均週薪呈現成長局面。美國勞工統計局的數據顯示，11月份實際平均週薪較去年同期增加3美元或0.8%，成為388.98美元。此外，11月份實際平均時薪較去年同期成長0.8%。由於美國聯邦政府停擺，勞工統計局將不會公佈2025年10月的實際薪資數據。財訊快報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
冬至陽生，運氣翻身！農曆十一月12生肖誰最旺？
2025年乙巳蛇年農曆十一月，冬天的寒冷氣息撲面而來，也將迎來冬至與小寒這兩個節氣。此月十二生肖運勢有何起伏變化？科技紫微網將為你一一道來。科技紫微網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
央行戒急用忍，房市進入極限壓力測試期
【財訊快報／記者張家瑋報導】中央銀行18日理監事會議決議，利率維持不變，而市場高度關注的房市信用管制措施，結果令期待「鬆綁救市」的建商與投資客大失所望。央行總裁楊金龍明確宣示，目前房價修正幅度尚未達到政策預期，且金融體系韌性足夠，因此維持嚴格限制不變。回顧去年第三季、央行第七波選擇性信用管制以來，期間唯一的政策調整，僅針對「繼承取得」與「實質換屋」兩類非投資型買盤，決策展現了極強的「鷹派底氣」。高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛認為，即便交投冷卻、房價凍漲，但10月的不動產放款集中度36.64%仍高於目標值，再加上股市持續創新高、資金動能強，而國際財經媒體又拉出國內產業過於集中、財富分配失衡的「台灣病」議題戰線，全年經濟成長率破7%，讓央行更忌憚股市財富現象會因資金鬆綁而再度蔓延房市，因此暫無調整動機。針對建商現況，黃舒衛指出，打炒房海嘯第一排的建商自2020年以來，已歷經多次信用管制，融資體質早已進行調節，土建融、餘屋貸款都降至歷史新低，市場並無系統性風險的未爆彈。目前市場上出現的中小型建商盤讓、降價求售資產，隨即被同業接手，這種優勝劣汰是市場機制的必然，這證明了市場仍有流動性，財訊快報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
手機滑不停！國衛院揭「網路成癮」腦波警示 有望發展篩檢工具
現代人人手一機，工作、娛樂、社交都離不開3C產品，部分民眾甚至出現「網路成癮」，並影響到日常生活。國衛院與清大團隊合作，首次將「腦電波同步性」結合機器學習技術，用於辨識大學生網路成癮狀態，在靜息狀態下監測6分鐘的腦波訊號，即可判斷有無網路成癮傾向，準確率達86%。自由時報 ・ 21 小時前 ・ 5
果然是「開心醫院」！ 振興證實：全院普發2萬+年終6個月+加薪5％
近日在網路上一家「開心醫院」爆紅，有一名網友在社群上透露，這家醫院的院長宣布今年有賺錢，所以全院普發2萬，羨煞其他醫護人員。有網友揭曉這家醫院是振興醫院，對此，振興醫院稍早也證實此事。近日有網友在「靠北護理師」貼文，指某家「開心醫院」今年開開心心，院長宣布今年有賺錢，所以全院普發2萬，外加年終平均6自由時報 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
林逸欣婚禮影片飆破千萬！出手感謝醫生老爸 真摯內容又逼哭全網
音樂才女林逸欣8月與老公Tony補辦婚禮，她在婚禮播放的成長影片感動無數人，影片在臉書、IG 、YouTube的總點閱數已突破千萬。延續這份深刻情感，林逸欣推出新歌《你是我的天空》獻給父親，MV也重現了成長影片的珍貴片段。許多網友都很羨慕，林逸欣自小在父母細心呵護與滿滿愛意中長大。昨天林逸欣感性發聲自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
脖子上有棟房! 全台最粗金項鍊重達3kg 市值逾1300萬
南部中心／陳家祥、張可倫 高雄市報導號稱全台最粗的金項鍊，到底有多重？高雄一間銀樓，有客人打造一條80兩的金項鍊，換算重量達3公斤，市價超過1300萬，等同把一棟房子掛在脖子上，吸睛程度破表，這回在過年前，客人把金項鍊帶回銀樓做保養，畫面在網路爆紅。號稱全台最粗金項鍊，重達80兩，鍊子超過4公分寬。（圖／翻攝畫面）看看這金光閃閃的畫面，號稱全台最粗金項鍊，重達80兩，鍊子超過4公分寬，市價1300萬，恐怕不是金項鍊，根本是金鐵鍊等級。銀樓業者拿著噴槍，火烤清洗項鍊，光澤再加倍，項鍊的主人過年前，把它帶到銀樓，請業者幫忙清洗。銀樓業者江先生：「這次清潔的時候，我只是隨手想說幫他做個紀錄，就在網路上爆紅。」客人一年前到銀樓打造金項鍊，當初1錢1萬元，現在漲到1錢1萬6700元，淨賺超過500萬，實在讓人羨慕，但有網友笑說，脖子不會痠嗎，戴久可能會駝背了，這是金礦了吧，這也讓大家好奇，這條金項鍊到底是誰的。金項鍊的主人是屏東知名生煎包老闆，興趣就是買黃金。（圖／翻攝畫面）開著超氣跑車，屏東這名生煎包老闆，就是金項鍊的主人，興趣除了改車，就是買黃金，不諱言是為了耍帥，不過老闆也幽默的說，80兩黃金的重量，不是一般人能夠承受。金項鍊主人張老闆解釋：「吃東西會想吐那東西戴不久，因為腦神經、腦幹會受不了，一般人戴的話昏倒的都有，我差不多戴一小時吧。」把一棟房子戴在脖子上，展現驚人財力，但不怕被搶嗎？金項鍊主人張老闆說：「那拉不斷啦，除非一拳把我打死啦，我在練舉重，我在練健力的，你要先把我打倒吧。」即便現在金價大漲，老闆沒打算賣，繼續讓這重量級配件，考驗脖子的頸力。原文出處：全台最粗金項鍊重達3公斤 市值逾1300萬脖上有棟房！ 更多民視新聞報導公有停車場「久停16天直接拖吊」！保管費漲到這金額日本擬調降成人護照申辦費 預計2026年夏季生效「橘色惡魔」抵台掀旋風 今夜西門快閃、中山堂定點演出民視影音 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
TikTok與甲骨文等簽署合資協議 化解美國禁令威脅
綜合美國媒體報導，短影音平台TikTok18日指出，已與甲骨文等投資人簽署合資協議，將使他們能夠繼續在美國營運，避免因中國所有權而面臨的禁令威脅。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 39 分鐘前 ・ 1
還記得藍鑽石、小紅機嗎？日本「旅遊神器」退出台灣 網狂嘆：時代的眼淚
藍鑽石、小紅機是許多台灣旅人心中「一到日本就安心」的存在，從還沒有eSIM、行動上網不普及的年代開始，出國前先預約一台Wi-Fi分享器、在機場取機，成為赴日旅遊的標配。其中，陪伴無數人穿梭東京街頭、查地圖、傳照片的「Wi-Ho!特樂通」，更被暱稱為日本旅遊的神隊友。然而，官方近日宣布將於12月31日退出台灣市場，「日本自助旅遊中毒者」林氏璧發文表達不捨，網友也紛紛感嘆「真的是時代的眼淚！」鏡報 ・ 23 小時前 ・ 1