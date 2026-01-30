美國匯率報告出爐 台灣續留操縱觀察名單

▲美國匯率報告出爐 台灣續留匯率操縱觀察名單。（圖／顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 美國財政部最新半年期匯率報告公布，由於台灣在3項檢視指標中，僅一項淨買匯金額未踩紅線，因此，續留美國匯率操縱觀察名單。

美國對匯率操縱國設有3項標準，一、對美商品及服務貿易順差逾150億美元；二、經常帳順差占國內生產毛額（GDP）比率逾3%；三、淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月以上淨買匯，只要符合其中2項就會被列入觀察名單。

根據美國財政部公布的「美國主要貿易夥伴總體經濟與外匯政策」半年期報告，主要貿易夥伴占美國商品與服務對外貿易的78%。截至2025年6月的4個季度期間內，並無任何美國主要貿易夥伴操縱其貨幣與美元間的匯率，以阻止有效的國際收支調整或在國際貿易獲取不公平的競爭優勢。

不過，這份報告將台灣、中國、日本、韓國、泰國、新加坡、越南、德國、愛爾蘭及瑞士都列入觀察名單，除了泰國以外，其餘都在去年6月報告的觀察名單上。

此外，報告指出，除新加坡以外，這些貿易夥伴均達到「重大雙邊貿易順差」及「實質經常帳順差」標準，而新加坡則符合「持續、單邊外匯干預」及「實質經常帳順差」的標準。

至於台灣部分，報告中提到，台灣在報告期間內仍維持極為龐大的經常帳順差，主要受到科技產品需求居高不下所帶動。台灣對美國的雙邊貿易順差大幅增加，延續過去5年的趨勢。

不過，在報告期間內，台灣央行小幅淨買匯，多數操作發生於5月，當時外匯市場波動加劇，而在報告期間內，新台幣兌美元仍升值11.2%，近幾個月則出現部分回吐。

同時，在美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處架構下，台灣央行於2025年11月14日與美國財政部發布的聯合聲明中，承諾至少每季公開一次外匯干預資訊。

