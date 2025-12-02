美國升級F-22四大功能 退將警示：真遇殲-20就慘了！
美國空軍近期公布2026財年預算草案，向國會申請9034萬美元用於F-22隱形戰機全新「可行性」升級方案，盼在未來十年內維持這款「猛禽」戰機的全球空戰優勢。退役少將栗正傑1日警告，即便F-22完成升級，也僅能作為五代機戰線的「過渡防線」，更直言「如果現在打起來這麼吃力，跟殲-20真的空戰，到時候就慘了」。
美國空軍此次升級計畫核心目標是鞏固F-22在中俄威脅持續演變下的作戰優勢。由於下一代空中優勢戰機NGAD計畫中的波音F-47仍需數年才可能投入實戰，美國空軍同步擬定更縝密、多層次的隱形機隊戰略應對。此次F-22升級計畫內容並非僅限機身重新塗裝，而是涵蓋硬體更新、機隊智能管理強化、飛行員再培訓，以及敏感而複雜的預算分配調整。
栗正傑1日在中天節目《中天辣晚報》中指出，F-22雖然仍是出色的五代戰機，但機型已逐漸走向老舊階段，美軍目前正面臨中國大陸六代機殲-36研發進展帶來的空戰壓力。他表示，殲-36已屬六代機，技術層級領先，美國卻至今尚未推出成熟的六代機方案，「甚至連F-47的設計藍圖與外觀圖稿都尚未對外曝光過」，美方現階段只能以F-22升級作為過渡戰力，用以爭取下一代戰機發展時間。
栗正傑進一步分析，美國此次F-22可行性升級方案主要著眼四大層面，包括重新塗裝隱身材料、更新新一代空戰雷達系統、強化機隊軟體系統與控制模組，以及提升空對空導彈掛載能力。他提到，F-22重塗隱身塗料是為強化低可偵測性，而雷達系統更新也代表「原先F-22雷達已屬上一代設備」，直到本次升級才可能用上最新雷達技術。
栗正傑也說明，本次升級將導入全新軟體與飛行管理模組，讓F-22得以加掛新型空對空導彈AIM-9X，同步提升近距離格鬥戰能力。他分析，F-22完成升級後，仍可作為五代機戰線的「過渡防線」。
