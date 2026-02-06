美國半個月內三顧茅「盧」 廖偉翔：賴輸掉蔡英文苦心經營的對美關係

國民黨立委廖偉翔。徐筱嵐攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

今年1月以來，半個月時間美國在台協會已拜訪台中市長盧秀燕3次，國民黨立委廖偉翔傍晚分析，盧政治上有足夠分量，經濟上台中坐擁大肚山精密機械產業，是發展AI機器人基礎，雙重因素可見台中與盧扮演關鍵角色。

廖偉翔也提到，民進黨籍前總統蔡英文留給現任同黨籍總統賴清德最大的政治資產就是對美關係互動良好，蔡執政期間，國民黨對外關係相對難以突破。

但廖偉翔說，賴清德主導大罷免，一開始對外國大使都說可罷免6至7席、翻轉國會結構，最後卻已31比0作收，完全不是賴講的那回事，終讓包含美國在內，意識到賴不如蔡。

廖偉翔認為，賴清德對國內民情掌握低落，釋放錯誤訊息讓外國誤判情勢，輸掉蔡英文苦心經營的對美關係，讓外國只能自立自強，補足與國民黨、民眾黨互動，「賴清德最害怕的事情終究發生了」。

對於行政院主導AI機器人計畫，預計4年100億元科技預算要在南部另起爐灶，廖偉翔呼籲，賴清德不應捨近求遠，應增加中部AI產業投資，台中最有本錢再造「護國群山」，為台灣造山，守護台灣。

