美國半導體232關稅上路 KPMG：仍應關注台美談判走向

美國總統川普宣布1月15日起對半導體高階晶片和內含高階晶片的半導體衍生產品加徵25%進口關稅，下一步將主動與主要晶片生產國，像是台灣、韓國、日本等進行談判。KPMG今（15）日表示，接下來台廠應審慎評估成本，並關注台美談判走向。

美方盼透過協議，確保供應鏈、投資與製造能夠更多回流或支持美國本土半導體產能。KPMG表示，若這些協議在180天內無法完成，美國可能擴大半導體課徵關稅適用範圍。

美國援引《貿易擴張法》232條款，對部分高性能半導體產品課徵 25% 的進口關稅。根據公告，課稅範圍以特定半導體產品為限，也明確列出多項不適用 25% 關稅的豁免用途。

KPMG分析指出，這顯示美國在強化半導體供應鏈安全的同時，也保留一定彈性，以確保關鍵產業及研發活動不受影響。

KPMG稅務投資部執業會計師張智揚表示，本次公告雖已公布適用範圍的產品稅則號列，但整體仍屬政策方向的宣示，實際執行細節尚未完全明朗。尤其是豁免用途的認定，後續是否會發布細節指引或產品美國HTS 編碼，企業在現階段仍難以判斷是否能完全排除於 25% 關稅之外；因此，須持續觀察後續法規與行政命令的發展。

此外，張智揚也說，未來台美之間的協商進展與可能達成的貿易協議內容，也是值得企業密切關注之重點。

