美國南方司令提前退休 正逢美委關係緊張

（中央社邁阿密12日綜合外電報導）負責美軍在中南美洲行動的南方司令部司令今天提前兩年退休。時機正逢美軍致命性地轟炸數艘被美方懷疑為運毒船的船隻，以及美軍扣押委國油輪等事件，使兩國關係變得緊繃。

綜合法新社與路透社報導，美國南方司令部（US Southern Command）的活動範圍在中南美洲、加勒比海地區，司令為海軍上將霍爾西（Alvin Holsey）。

3名美國官員與兩名知情人士告訴路透社，霍爾西實際上是在美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的要求之下卸任。兩名官員透露，赫格塞斯近來試圖在中南美洲加強軍事行動，且已經不滿美國南方司令部。

一名官員證實，在霍爾西突然宣布退休之前的約兩週，有關赫格塞斯是否會撤換霍爾西的議論就已浮上檯面。

霍爾西10月16日就已表明將在12月離任，但他與赫格塞斯均尚未公開說明他提早離任的原因。

他今天上午出席在南方司令部總部舉辦的退休儀式，並在椰子樹的陪襯下致詞。他快樂地回顧37年的軍旅生涯之外，也呼籲美國繼續支持與其共享價值的民主國家。

一些官員私下臆測，霍爾西反對美軍近期在加勒比海轟炸數艘被美方懷疑為運毒船的船隻。儘管如此，據共和黨眾議員羅傑斯（Mike Rogers）向政治新聞網POLITICO透露的說法，霍爾西這週稍早與資深國會議員召開閉門會議時表示，他決定去職的原因與南方司令部的行動無關。

霍爾西在交接儀式上，正式移交指揮權給副手、空軍中將佩特斯（Evan Pettus）。佩特斯將暫時代理美國南方司令部司令。

一名消息人士透露，美國總統川普（Donald Trump）預期會提名擔任特種作戰司令部（Special Operations Command）副司令的上將杜諾文（Frank Donovan）接霍爾西的位子，但尚未正式敲定人選。

美國近來以「打擊毒品犯罪」之名，在加勒比海集結大規模的軍艦編隊，自今年9月以來，攻擊疑似運毒船的行動已造成近90人死亡。

川普政府堅稱正與所謂的「毒品恐怖分子」交戰，但專家表示，即使這些攻擊目標是已知的毒販，這些行動等同於法外處決。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）則指控華府以打擊毒品走私為由，企圖推翻委內瑞拉政權。（編譯：楊惟敬）1141213