美國南部急凍下暴雪釀千起車禍奪2命 佛州罕見「下鬣蜥雨」

鬣蜥。（示意圖／Pixabay）

美國南部最近遭遇一波強烈寒流侵襲，多個州出現罕見低溫與降雪災情，連氣候向來溫暖的佛羅里達州也未能倖免，竟有「下鬣蜥雨」的特殊景象，令當地民眾感到嘖嘖稱奇。而受低溫影響，部份地區降雪後有近50公分厚積雪，甚至伴隨強風，導致車禍頻傳，交通大打結。

根據外媒《FOX54 NEWS》報導，美國南部地區上周末因寒流，北卡羅來納州降下數十年罕見大雪，多地積雪深度超過40公分，部分山區甚至逼近半公尺。州長史坦（Josh Stein）指出，惡劣天氣造成2天內發生約1000起交通事故，已釀2死，他呼籲民眾避免外出，同時留意凍傷風險。

這起寒流連佛羅里達州都受影響，雖然未如卡羅來納等州降雪，但氣溫已創下歷史新低。奧蘭多一度降至攝氏零下4度，為1923年以來2月最低溫紀錄。當地電視台報導指出，不少街道清晨彷彿「下起鬣蜥雨」，這些變溫爬蟲類動物在低溫下會僵住，結果從樹上掉落到人行道或庭院；社群平台上也流傳多段相關畫面，有不少網友直呼大開眼界。

不過，當地專門處理入侵物種的業者表示，寒流期間已清理出大量鬣蜥，部分仍存活。而佛州魚類與野生動物保育委員會也發布命令，允許民眾將捕捉到的鬣蜥送往官方單位處理。

除此之外，這波風雪也嚴重影響交通與基礎設施。北卡羅來納州主要機場取消逾800架次航班，南部多州還有超過15萬戶停電。美國氣象單位預測，降雪將逐漸趨緩，但強風恐沿東岸持續影響，呼籲各州民眾都該提高警覺。

