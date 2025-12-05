美國卡瑞市姊妹市協會拜會竹市 邱臣遠：深化32年國際情誼

美國北卡羅來納州卡瑞市(Cary)姊妹市協會訪團拜會新竹市政府。





美國北卡羅來納州卡瑞市(Cary)姊妹市協會訪問團5日拜會新竹市政府，由推動兩市締結姊妹市關係的重要推手Ken George常務理事率團，偕同理事Karen George、陳克灝及僑務諮詢委員莊惠瑾等人蒞臨新竹市，代理市長邱臣遠率城銷處長林昱志、行政處副處長彭孔貞盛情接待，雙方進行熱烈交流。

邱代理市長表示，竹市與卡瑞市自締結姊妹市以來，長期保持密切交流，情誼深厚。多年來，旅居美國的姊妹市協會理事陳克灝與僑務諮詢委員莊惠瑾多次在返台期間代表卡瑞市致意，積極牽線促成兩市互動，為延續雙方深度合作貢獻良多，市府對此表達感謝。

邱代理市長指出，竹市與卡瑞市長期共享歷史文化魅力與強大的科技能量，也同樣在城市發展與文化保存相互學習。藉由此次會晤，期望未來雙邊能推動更多具體合作，包括教育交流、文化、經濟與觀光等項目進行互動，為跨越三十餘年的姊妹市情誼創造新契機。

Ken George常務理事表示，卡瑞市與竹市自32年前締結姊妹市以來，在科技、教育及城市發展皆有深刻連結，他回憶32年前首次接待竹市府訪團的情景，也見證兩市人口與產業快速成長。卡瑞市積極推動華語教育交流，他期待未來在經濟、觀光與教育領域與竹市深化合作，期盼能再次帶領更多團隊來台，加強兩市友誼與交流。

在意見交流中，雙方針對教育與體育交流前景展開熱烈討論，Ken George 常務理事表示，美國學習華語的學生日益增加，未來盼透過姊妹市合作，促成學生赴台就讀與教育交流；邱代理市長則提到，竹市長期推動國際交換學生與線上課程合作，涵蓋德國、美國、日本及西班牙，他非常樂見未來與卡瑞市展開多元互動。同時雙方也對棒球等體育交流表示高度興趣，卡瑞市擁有一流的棒球場與完善設施，並已接待多國隊伍比賽，竹市亦期待依既有經驗推動少年棒球友誼賽，為兩市教育與文化交流開創更多合作模式。

城銷處表示，邱代理市長會後致贈Ken George常務理事「竹塹城」石雕擺飾、吉祥物皮卡娃娃及米粉禮盒表達感謝之意，並邀請姊妹市協會訪團品嘗竹市的傳統小吃與廟宇文化，感受這座科技與人文並重的百年古城魅力。Ken George常務理事則回贈卡瑞市地標意象木雕、城市代表色設計領帶及卡瑞市長親筆致意函，象徵兩市情誼深化，期盼持續長遠合作交流。

