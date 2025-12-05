美國卡瑞市姊妹市協會 拜會竹市

美國北卡羅來納州卡瑞市（Cary）姊妹市協會訪團拜會新竹市政府，雙方成員大合影。

美國北卡羅來納州卡瑞市（Cary）姊妹市協會訪問團昨（五）日拜會新竹市政府，由推動兩市締結姊妹市關係的重要推手Ken George常務理事率團，偕同理事Karen George、陳克灝及僑務諮詢委員莊惠瑾等人蒞臨新竹市，由代理市長邱臣遠率城銷處長林昱志、行政處副處長彭孔貞盛情接待，雙方進行熱烈交流。此次會晤適逢竹市與卡瑞市締結姐妹市滿三十二週年之際，Ken George常務理事更是首次踏上竹市，別具意義，期盼這份國際友誼能持續傳承並展開多元化的實質合作。

新竹代理市長邱臣遠昨（五）日表示，竹市與卡瑞市自締結姊妹市以來，長期保持密切交流，情誼深厚。多年來，旅居美國的姊妹市協會理事陳克灝與僑務諮詢委員莊惠瑾多次在返台期間代表卡瑞市致意，積極牽線促成兩市互動，為延續雙方深度合作貢獻良多，市府對此表達誠摯感謝。

邱代理市長向訪團介紹新竹市的城市亮點及發展特色，他說，竹市是台灣的科技重鎮，有「台灣矽谷」之稱，是全球半導體供應鏈的重要核心。二○二四年科學園區總營業額達一千四百四十四億美元（約新台幣四點七六兆元），其中新竹科學園區貢獻四百五十八億美元（約新台幣一點五一兆元）占全台三分之一，展現竹市強勁的科技動能。除科技實力外，竹市更是一座擁有三百年歷史的文化古都，古蹟密度全台最高，新竹州廳明年也將正式邁入一百年，深厚的歷史文化底蘊值得訪團細細品味。