美國印度達成貿易協議 在野黨質疑對農業衝擊

印度執政聯盟的國會議員3日讚揚總理莫迪(Narendra Modi)與美國達成貿易協議，降低對印度輸美商品的關稅；但在野黨則質疑，這項協議對農業等產業可能帶來衝擊。

美國總統川普(Donald Trump)2日宣布，計畫降低對印度的進口關稅。過去半年來，川普以印度持續購買俄羅斯石油、助長莫斯科對烏克蘭的侵略戰爭為由，對新德里課徵高額關稅。

川普在社群媒體發文表示，莫迪已同意停止購買俄羅斯石油；不過，印度政府對此是否屬實仍未正面回應。

美國承諾調降對印度關稅

川普表示，若印度同意停止進口俄羅斯原油，美方將把對印度商品的關稅自25%降至18%。他並說，新德里也將開始把美國商品的進口稅率降至零，並採購總值5,000億美元的美國產品。

川普2日在自家社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「這將有助於結束目前正在進行、每週都有數以千計人喪生的烏克蘭戰爭！」

莫迪也在社群平台X上表示，對於關稅下調「感到欣喜」，並稱川普的「領導力對全球和平、穩定與繁榮至關重要」。除了這番言論表態外，印度方面尚未進一步說明這項貿易協議的規模與範圍。

購買俄國石油懲罰性關稅可望取消

川普並未明確表示，是否將取消因印度購買俄羅斯原油而加徵的額外25%關稅；不過，美國駐新德里大使館一名發言人證實，「最終關稅將為18%」。

這意味著懲罰性關稅將取消，讓先前面臨總計高達50%關稅壓力的印度出口商，獲得喘息空間。

在野黨批評衝擊國內農業

在野政黨則要求莫迪就這項貿易協議作出清楚說明。他們指出，該協議恐衝擊國內農業等敏感產業。美國長期尋求更大的市場准入，並要求對其幾乎所有出口商品實施零關稅；但印度過去一向反對全面開放農業與乳製品等產業進口，因這些領域吸納了大量勞動力。

美國農業部長羅林斯(Brooker Rollings)在X平台上感謝川普照顧美國農民，並表示這項協議將有助於更多美國農產品出口至龐大的印度市場。2024年，美國對印度的農產品貿易逆差為13億美元。

印度貿易部長高雅爾(Piyush Goyal)10日表示，農業與乳製品等敏感產業在協議中已獲得保護。他說：「相較於周邊國家，印度拿到了最好的協議。展望未來，印美關係將進一步深化。」

他並補充：「我可以向印度14億人民保證，這是一項能夠保障每一位印度人與敏感產業利益的協議。」

分析人士籲審慎以對

印度財政部資深官員史瑞瓦斯塔瓦(Arvind Shrivastava)表示，這項貿易協議將「進一步擴大並深化全球兩大經濟體之間的貿易關係」。

不過，印度貿易分析師斯里瓦斯塔瓦(Ajay Srivastava)提醒，對於這項貿易協議的宣布，印度不宜過早慶祝。

他指出，哪些產品被納入協議中、時間表為何，以及印度是否同意對進口產品實施零關稅與解除非關稅障礙，特別是在農業等敏感領域，仍有待釐清。