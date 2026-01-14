美國即將退出WHO 譚德塞警告：讓全球陷入不安全

美國在世界衛生組織（WHO）的成員資格將於1月22日正式到期，世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）當地時間13日在日內瓦記者會上表示，美國退出世衛組織將削弱美國自身及全球的衛生安全，並呼籲華盛頓方面重新考慮這項決定。

世界衛生組織總幹事譚德塞。 （圖／《美聯社》）

《The National》14日報導，譚德塞對於美國將退出WHO的決定表示「深感遺憾」，並強調影響將遠超美國本土。他指出，退出WHO對美國而言是一種損失，對世界其他國家亦然。「我所說的『損失』，是指這將使美國及世界其他地區都變得不再安全。這並非明智之舉，我想直截了當地說明這一點。」譚德塞說。

廣告 廣告

譚德塞認為，這項決定將切斷美國與WHO疾病監測、協調及應急響應體系的聯繫，從而削弱美國的公共衛生防線。「WHO開展的許多工作都令美國受益，尤其是在衛生安全領域。如果不與WHO協作，美國將無法確保自身安全。」他表示。

WHO總幹事進一步指出，美國退出將削弱全球應對疫情的動員能力，並強調任何國家都無法單獨應對全球性衛生威脅。「我呼籲美國重新加入WHO，這並非單純的資金問題。資金尚可周轉，但這關乎合作與團結。最好的免疫力，就是團結。」譚德塞說，WHO能夠透過預算調整和結構改革解決資金問題。

去年1月20日川普簽署行政命令宣布美國退出WHO。 （圖／《美聯社》）

WHO首席法律顧問史蒂夫·所羅門（Steve Solomon）表示，WHO憲章並未明確允許成員國退出，這是創始人的刻意選擇。「這並非疏忽，而是非常刻意的決定。1946年時，起草者理解對抗疾病國際傳播的歷史鬥爭，他們認為一個真正普世的組織將使世界更安全。」所羅門說。

他指出，美國在1948年加入時獲得特殊安排，保留退出權利，但須提前一年通知並結清當前財政年度的所有財務義務。所羅門表示，美國目前拖欠2024年和2025年的會費，世衛成員國需要確定退出條件是否已達成。

2025年1月20日，美國總統川普簽署行政命令，宣布美國退出WHO。聯合國於同年1月22日收到這一通知。根據WHO章程規定，成員國在提交退出申請一年後方可正式退出。川普及其盟友長期批評WHO對全球衛生緊急事件的處理方式，包括新冠疫情。

延伸閱讀

名字有「ㄞ」就是AI總統？名醫：台灣至少一百萬人有資格

第一名竟是「AI生成照」？陸攝影比賽驚爆醜聞 得獎照遭急撤

馬斯克旗下AI色情內容遭各國抨擊 印尼成首個封鎖Grok國家