美國原油庫存增加、國際油價下跌 汽油下週估最多調降0.2元

受到國際油價下跌影響，國內汽油下週預估降0.1~0.2元。（圖：中油網站）

受到國際油價下跌影響，國內汽油下週估降0.1~0.2元，但柴油可能調漲0.1元或不調整。按照預估，下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1或27.2元、95無鉛汽油每公升28.6或28.7元、98無鉛汽油每公升30.6或30.7元、超級柴油每公升25.7或25.8元。

投資人考量油市可能出現供應過剩問題，加上全球最大石油消費國美國的需求轉弱，國際油價週四下跌。布倫特原油期貨下跌14美分，或0.22%，收報每桶63.38美元。美國西德州中級原油期貨下跌17美分，或0.29%，收報每桶59.43美元。

美國公布上週商用原油庫存增加、沙烏地阿拉伯調降12月銷往亞洲原油售價等導致國際油價下跌。中油累算至11月6日的調價指標7D3B周均價為65.37美元，較上週65.88美元下跌0.51美元。本週新台幣兌美元匯率為30.912元，較上周30.688元貶值0.224元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調降0.1元，柴油調漲0.1元。不過，中油啟動平穩措施後，預估下週汽油調降0.1到0.2元、柴油調漲0.1元或不調整。台灣中油將於9日中午12點公布實際調整金額。