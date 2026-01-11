「美國去死」！伊朗國會議長放話：不排除先襲擊美軍中東基地

伊朗全國性示威進入第二週，抗議民眾持續湧入首都德黑蘭及第二大城馬什哈德街頭，衝突已造成至少116人死亡。美國總統川普威脅若伊朗鎮壓示威者將對其發動軍事打擊，伊朗國會議長加利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）11日警告，若美國動武，美軍與以色列都將成為「合法攻擊目標」。

伊朗國會議長加利巴夫。（圖／翻攝維基百科）

《ABC News》報導，根據總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」統計，示威衝突死亡人數持續攀升，另有超過2600人被拘留。伊朗當局自8日起切斷全國網路與國際電話線路，使外界難以掌握示威實況。

伊朗國會11日召開會議，議員們衝向主席台高喊「美國去死!」曾參與多次競選總統的強硬派領導人加利巴夫發表講話，其讚揚警方與伊斯蘭革命衛隊民兵組織巴斯基（Basij）在示威期間「堅守崗位」，並表示「我們將以最嚴厲方式對付他們，懲罰被捕者」。

加利巴夫直接威脅以色列與美軍，稱「若伊朗遭受攻擊，被佔領土（指以色列）及該地區所有美國軍事中心、基地和艦艇都將成為我們的合法目標」。他更表示「我們不認為自己僅限於事後反應，將根據任何客觀威脅跡象採取行動」，暗示可能先發制人。

美國總統川普10日在社群媒體上表示支持示威者，稱「伊朗正在尋求自由，這可能是前所未有的。美國已隨時準備好提供協助。」《紐約時報》與《華爾街日報》引述匿名美國官員報導，川普已獲得對伊朗軍事打擊選項，但尚未做出最終決定。美國國務院則警告「別跟川普總統玩把戲，他說到做到。」

據報導伊朗示威已造成至少116人死亡。 （圖／《路透社》）

目前尚不清楚伊朗發動攻擊的決心有多強烈，特別是該國在去年6月與以色列的12天戰爭中，防空系統已遭摧毀。任何開戰決定將由86歲的最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）定奪。美軍表示在中東地區已「部署涵蓋全方位作戰能力的部隊，以保衛我方人員、夥伴、盟友及美國利益」。

這波示威始於去年12月28日，起因是伊朗里亞爾貨幣崩盤，匯率跌至超過140萬里亞爾兌換1美元（約32元新台幣），該國經濟受到國際制裁重創，部分制裁與其核計畫有關。抗議活動隨後升級，演變為直接挑戰伊朗神權統治的呼聲。

