美國參眾議院壓倒性通過 公開艾普斯坦檔案

美國眾議院投票：「贊成427票，反對票1票，因贊成票超過3分之2。議會程序予以中止，法案通過。」

就在川普前幾天突然改變過去幾個月來的態度，不再極力反對後，共和黨控制的眾議院壓倒性票數通過要求司法部公開已故性犯罪者艾普斯坦相關檔案。

艾普斯坦性虐待案倖存者羅伯森表示，「也感謝您（川普）承諾會簽署公開艾普斯坦檔案的這項法案，但我仍不禁懷疑背後的意圖是什麼，我受到創傷，但我不是笨蛋。」

當天表決前，20多位指控曾遭艾普斯坦性虐待的倖存者，與3名跨黨派國會議員，在國會大廈外再度呼籲公開相關檔案，其中1位是川普昔日重要盟友。

廣告 廣告

美國共和黨議員葛林說：「曾經有一個我為之奮鬥5年，不，實際上是6年的男人，他說我為叛徒。」

而在白宮橢圓形辦公室，川普正接待沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德沙爾曼，對於記者持續關注艾普斯坦案大為不滿。

美國總統川普詢問，「妳說妳是哪個媒體？」

美國廣播公司新聞網記者布魯斯回答，「美國廣播公司新聞網。」

川普又說：「假新聞，美國廣播公司假新聞網，最糟的一個，但我還是會回答妳的問題。」

美國廣播公司新聞網記者布魯斯詢問，「總統先生，您為什麼要等到國會表決通過釋出艾普斯坦檔案，而不是馬上就做。」

川普則回應，「妳知道嗎，我在意的不是妳提的問題，而是妳的態度。」

川普與艾普斯坦過去有過社交、派對往來，艾普斯坦性剝削未成年少女、性販運等，川普後來表示兩人關係破裂，艾普斯坦檔案中是否出現關於川普的敏感資訊，高度受矚目。

自7月眾議院跨黨派一小群議員強制提案試圖繞過議長強生排案掌控後，一直是川普的政治痛點。接下來，公開艾普斯坦檔案的法案，將送參議院審議。

更多公視新聞網報導

稱「沒什麼好隱瞞」 川普改挺解密艾普斯坦檔案

美民主黨公開艾普斯坦電郵 指川普曾與性受害者共處

華爾街日報稱曾寄不雅信給淫魔 川普提告求償百億美元

