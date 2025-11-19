美國參議員示警AI快速發展 將導致25%的大學生畢業即失業

工會曾經多次呼籲美國國會議員制定一些規則，以確保勞工能夠適應瞬息萬變的科技環境。（圖片來源／Engineered Arts頻道）

《彭博》報導，美國民主黨參議員華納（Mark Warner）預測，隨著人工智慧（AI）快速發展，在未來兩到三年內可能導致應屆大學畢業生的失業率推高至25%。

華納預先警告說，如此多失業的年輕勞工以及承擔高等教育費用的家庭經濟將陷入困境，將引爆「前所未有的社會動盪局面」。

參議員華納草擬應對失業潮計畫

廣告 廣告

因此，這位參議員正在草擬一項計劃，透過大型職業再培訓計畫，來應對這一困境，並表示大型AI公司應該承擔該計畫「70%到80%」的費用。

沃納警告說，如此多失業的年輕工人和承擔了高等教育費用的家庭的經濟困境將引發「前所未有的社會動盪」。

「我認為到2028年，這可能成為最重要的問題，到時候，我們必須面對這一時刻。」前電信高管、參議院科技議題領軍人物華納周一（11月17日）接受彭博記者和編輯採訪時表示。

根據美國勞工統計局數據顯示，8月份，有大學學歷的20至24歲人口失業率達9.3%，是目前可取得的最新數據，這一數字高於兩年前的7.4%失業率。

這位維吉尼亞州參議員表示，他正在草擬大型職業培訓計畫，來應對當前的經濟動盪，並且認為造成經濟混亂的大型人工智慧公司應該承擔「70%至80%」的職訓費用。

AI公司應承擔7-8成職訓費用

「科技界的各位，請你們幫我們草擬一個為期5年的再培訓計劃。」華納說。

美國國會已經針對AI對勞工市場的潛在影響舉行多次聽證會，並提出與AI培訓和開發相關的提案，但時至今日，國會仍未能通過任何重要的立法。

工會曾經多次呼籲國會議員制定一些規則，以確保勞工能夠適應瞬息萬變的科技環境，並且在老闆擁抱AI的同時保護勞工的權益。

11月初，華納和密蘇里州共和黨參議員霍利（Josh Hawley）共同提出一項法案，要求企業和聯邦機構提交季度報告，說明AI興起，對就業機會的影響。

參議員華納表示，儘管近期AI安全問題備受關注，但他懷疑國會是否會通過任何重要的AI安全法案。

資料中心用電量大，導致電價飆升

今年早些時候，參議院投票否決一項禁止各州執行保護用戶免受AI危害的法案。在該法案闖關失敗後，一些參議員建議國會應主導制定全面立法，來限制AI技術。

「國會可能通過實際、真正的AI相關法案？我認為可能性不大，我認為目前沒有任何實質進展。」華納坦白說。

華納所在的維吉尼亞州擁有全球最密集的資料中心，他預測資料中心用電量大，導致電價飆升，將成為即將到來期中選舉的重要議題。

但是他提出一個解決方案：像亞馬遜和Alphabet這樣的超大規模資料中心營運商必須「承擔」，並且支付自己的用電費用。華納表示，這將防止隨著資料中心的激增，住宅居民支付額外的電費。

「你必須讓傳統消費者不再承擔資料中心的用電成本。」華納說。華納可望於2026年競選連任，他表示，他計劃將人工智慧引入競選活動，因為這是一個影響「我們所有人，包括我們的孩子的重要問題。」

(原始連結)





更多信傳媒報導

S廊帶高峰會》亞果遊艇侯佑霖：碼頭不再是出口，而是國際接軌的入口

S廊帶高峰會》李鴻基：從德州到台灣 全世界的南方力量正在崛起

S廊帶高峰會》看好AI效應 打造產業與資本共赢生態台灣版Sun Valley Forum

