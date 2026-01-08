美國參議院投票限制「對委內瑞拉動武」川普怒噴：愚蠢行為

美國總統川普。（圖／美聯社）





美國聯邦參議院在當地時間8日通過一項決議，限制總統川普在未獲國會授權下對委內瑞拉採取軍事行動。對此美國總川普在Truthsocial上發文痛批，削弱美國自我防衛的能力，這些人的決議簡直愚蠢。

川普發文表示，共和黨人應該為那些剛剛與民主黨一起投票、企圖剝奪我們捍衛與防衛美利堅合眾國權力的參議員感到羞愧。蘇珊・柯林斯（Susan Collins）、麗莎・穆爾科斯基（Lisa Murkowski）、蘭德・保羅（Rand Paul）、喬許・霍利（Josh Hawley）以及陶德・楊（Todd Young）不應再被選入任何公職。

川普痛批，這項投票嚴重削弱了美國的自我防衛能力與國家安全，並妨礙總統作為三軍統帥的權力。無論如何，且不論他們的「愚蠢」行為，《戰爭權力法》（War Powers Act）本身就是違憲的，完全違反憲法第二條「在我之前，所有歷任總統及其司法部門皆已作出相同的認定」。

川普說，儘管如此，參議院將於下週就這個議題進行一次更為重要的投票。

