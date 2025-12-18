美國參議院通過國防授權法案 促美台建立無人系統

美國參議院在當地時間17日通過「國防授權法案」，將送交總統川普簽署，而該項法案內容包括為「台灣安全合作倡議」提供10億美元資金，美台建立無人系統聯合計畫等，助台抗中侵擾。

根據《中央社》報導指出，根據眾院軍委會先前發布的法案摘要，重點包括抵制中國大陸威脅、確保印太任務成功及支持印太盟友與夥伴等。有關強化台灣防衛的部分，包括為「台灣安全合作倡議」提供10億美元資金；授權美國部隊持續訓練台灣和其他夥伴國家，以抵抗中國大陸侵擾及惡意影響力行動；要求五角大廈設法和台灣建立聯合計畫，部署無人系統及反無人系統。

另外，根據最新通過的法案版本，在2026財政年度授權撥給戰爭部的經費中，最高10億美元可用於推進台灣安全合作倡議，並擴大涵蓋醫療設備、補給及戰鬥傷亡照護能力；而該法案也指出，美國戰爭部長須於2026年3月1日前設法與台灣啟動無人系統及反無人系統能力的聯合計畫。

