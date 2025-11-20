美國國會大厦。(Canva)

美國參議院通過解除美台交往限制法案





美國聯邦參議院18日無異議通過「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院定期檢視、更新美台交往準則，並提出解除現存限制的具體計畫。該法案已於今年5月經眾議院通過，接下來將送交美國總統川普簽署後正式生效，被視為強化美台關係的重要立法。





這項法案由跨黨派議員共同提出，包括共和黨眾議員華格納、已故民主黨眾議員康諾里，以及民主黨眾議員劉雲平，旨在進一步提升美台官方互動層級。法案核心精神在於打破美台斷交後國務院制定、限制美國官員與台灣官員接觸的多項「紅線」，並要求國務院在交往準則生效期間每兩年審查一次，向國會提交報告。

近年美國政府對台政策歷經重要變化。2021年卸任前夕，前國務卿龐皮歐宣布取消自我施加的對台接觸限制；拜登政府上任後雖恢復「對台交往準則」，但已大幅放寬官員往來，使美方官員可在聯邦機構接待台灣官員，或前往駐美代表處會晤。





此次法案亦被視為2020年「台灣保證法」的強化版，要求國務院評估現行準則是否足以深化雙邊關係，並強調台灣作為民主夥伴的重要性。法案指出，美台關係應反映雙方共享的民主價值，並有助於和平處理兩岸議題。





此外，法案也呼籲美國盟友在適當情況下協助台灣鞏固邦交，抵制中國試圖削弱台灣外交空間的行動。此案在2023年曾獲眾院高票通過，卻在參院受阻。今年再度闖關成功，象徵美台關係獲得跨黨派更強支持。