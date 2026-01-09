美國參院祭「最強硬決議」！限制川普再對委國動武

美國國會迅速出手，試圖限制川普再次片面動武。（圖／美聯社）





美國突襲委內瑞拉後，當地政局出現明顯鬆動。臨時總統上任後的第一個動作，就是釋放大批政治囚犯，看似對外釋出讓步訊號。不過，川普這波軍事行動，卻在美國國內引發高度警戒，國會迅速出手，試圖限制總統再次片面動武。外界憂心的焦點，也不只是在委內瑞拉，而是川普這種「先打再說」的決策模式，是否可能被複製到其他地區，甚至牽動台灣局勢。

美國出手後，委內瑞拉局勢確實出現變化，臨時總統上任後首度釋放囚犯，試圖穩定局勢。然而，川普的軍事突襲也讓美國國內警鈴大作，國會隨即踩下煞車。聯邦參議院以52比47票通過決議，要求限制川普政府未經國會授權，不得再對委內瑞拉動用武力。民主黨眾議員潘內達直言，這位總統「想做什麼就做什麼，完全不想經過國會」，也正因如此，戰爭權力決議才顯得格外重要。

儘管該決議仍須送交眾議院審議，但川普已公開強烈反彈，不僅怒轟部分同黨參議員「愚蠢」，更暗示將行使總統否決權。只是，各界擔憂的早已不只是委內瑞拉，而是川普這一套強勢出手的模式，是否可能被援引到其他敏感地區。

面對外界質疑，川普親自回應，強調美國的行動是因應「真正的威脅」，並回應有關台灣的疑問。他表示，習近平將台灣視為中國的一部分，是否採取行動「由他自己決定」，但他也已向中方表達，若真的發生相關行動，美方「將會非常不高興」。

川普式外交手段來得又快又猛，也讓市場劇烈震盪。在高度不確定的氛圍下，金融市場開始以「下注」方式回應風險。華爾街近來出現前所未有的「預測市場」熱潮，交易者透過去中心化平台，押注美軍下一個可能出手的目標。根據Polymarket等平台數據，相關交易量持續攀升，古巴、哥倫比亞，甚至索馬利亞，都被列為潛在熱點之一。

