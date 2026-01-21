即時中心／高睿鴻報導

台灣近年積極與眾多民主國家深化外交關係，如今也逐漸收穫成果；美國近期公布由聯邦眾議院跨黨派、跨院協商後的國防撥款法案，其中，撥款委員會透過聲明指出，該法也依據總統所提的預算請求，將為「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative）撥款10億美元（約台幣316.8億）、也再另外提供1.5億美元（約台幣47.5億），讓台灣替換國防物資、補償相關費用等。此舉也顯示，美方正在強化捍衛我國主權的承諾。

據悉，「台灣安全合作倡議」概念，最早可追溯至2021年，當時美國聯邦參議員霍利（Josh Hawley）希望推動台灣改革國防、強化後備戰力、更要協助我國加速建構不對稱防衛能力，因此提出「武裝台灣法」。而依據上述倡議，美方就能依法向台灣提供協助，包括國防裝備添購、供應軍事訓練及教育機會等。事實上，美國國會去（2025）年底就已通過《國防授權法案》及台灣安全合作倡議，拍板提供10億美元；現在則是透過撥款法案，正式編列預算，讓行政單位可執行。

眾議院撥款委員會公布的法案明確點出，10億美元應專門用於「台灣安全合作倡議」，並可一路供應至2027年9月30日。美國國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency，DSCA）將拿到這筆款項，該署則說明，將協助台灣維持足夠的自我防衛能力，手段包括：強化台灣軍隊、升級中央政府安全部隊與安全機構的能力，以求抵禦脅迫與侵略；另，也要提升台灣中央政府民事機構的監督與支援能力。

除了「台灣安全合作倡議」以外，聯邦眾議院撥款委員會另提供1.5億美元，擬為台灣補償，美國提供國防物資後所需的更換成本。美國國會研究處（Congressional Research Service）分析師坎培爾（Caitlin Campbell）也於去年的報告明確指出，第118屆國會已在2025財政年度「國防授權法案」中，正式設立「台灣安全合作倡議」，並授權對台提供相關援助。

國會研究處另也點出，由美國總統川普（Donald Trump）提交的2026財政年度預算申請，也有納入「台灣安全合作倡議」款項10億美元。

原文出處：快新聞／美國又出手挺台了！同意川普請求「點頭撥款365億」 用途全曝光

