美國又拉11國盟友進關鍵礦產「小圈圈」 欲設最低定價抗中影響力

美國國務卿盧比歐2月4日在華府國務院舉行關鍵礦產部長級會議後，舉行新聞發布會上發表講話。（美聯社）



美國「關鍵礦產部長級會議」4日在國務院舉行，試圖與盟友組成一個「關鍵礦產貿易圈」，為關鍵礦產設立「最低價格」，當天已有11個國家簽署相關協議。國務卿盧比歐警告，關鍵礦產過度集中「單一國家」恐升高地緣政治風險。他雖未點名國家，卻明顯劍指中國。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）4日在華府主持強化關鍵礦產供應鏈的首次部長級會議，來自日本、印度、歐盟（EU）等55個國家和地區參加。

共同社報導，美國副總統范斯（JD Vance）發表演講，將設定反映關鍵礦產合理市場價值的「最低價格」，力爭與同盟國及志同道合國家共建關鍵礦產的「貿易圈」。他說，「我們將在關鍵礦物的每一個生產階段建立參考價格。對於優惠圈（preferential zone）成員，這些參考價格將作為最低價格，並透過可調整的關稅來維持，以確保價格機制的完整性。」

在會議結束後，華府宣布，已與11個國家簽署雙邊關鍵礦產框架協議或諒解備忘錄（MOU），包括阿根廷、庫克群島、厄瓜多、幾內亞、摩洛哥、巴拉圭、祕魯、菲律賓、阿拉伯聯合大公國，以及烏茲別克。在過去5個月，美國還另外簽署了10項關鍵礦產的相關協議。此外，與另外17個國家的談判也已完成。

國務院表示，這些合作協議是為了因應關鍵礦產在價格方面的挑戰、促進產業發展、打造公平市場，並擴大關鍵礦產產業的融資管道。

盧比歐警告：關鍵礦產集中單一國家 恐成地緣政治籌碼

盧比歐警告，關鍵礦產過度集中在「單一國家」（one country）所帶來的風險，包括可能被用作地緣政治籌碼，以及在疫情或局勢不穩定時，造成供應中斷的風險。盧比歐也批評所謂的「不公平做法」，例如政府補貼壓低成本、打擊競爭對手，讓相關專案在經濟上變得不可行。

報導指出，盧比歐明顯是指中國。北京近年已在多數關鍵礦產開採與精煉上佔據市場主導地位，並以此當作一種地緣政治工具來運用，選擇性地限制出口。

美成立FORGE協調關鍵礦產政策 南韓擔任主席國至6月

以此次會議為契機，國務院將既有的「礦產安全夥伴關係」（Minerals Security Partnership，MSP），重組為美國主導的「資源地緣戰略參與論壇」（Forum on Resource Geostrategic Engagement，簡稱FORGE），這是一個協調關鍵礦產政策與計畫的夥伴關係。

盧比歐表示，「目前已有多國簽署加入，我們也希望未來能有更多國家參與……FORGE 的目的在於促進合作，並在全球建立一個夥伴網絡。」國務院聲明指出，FORGE將由南韓擔任主席國至6月，並將以大膽且果斷的行動，應對全球關鍵礦產市場中持續存在的挑戰。

