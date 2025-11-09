美國反無人機系統部署波蘭 提升北約東翼防空能力
（中央社記者彭維楀華沙9日專電）美國反無人機系統「梅洛普斯」（Merops）已部署到波蘭。波蘭國防部長瓦迪斯瓦夫·科西尼亞克-卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）上週五證實了這項消息，並對美國和北約的共同努力表示感謝。
此部署是為了應對近期俄羅斯無人機入侵事件。今年9月9日至10日晚，約有20架俄羅斯無人機進入波蘭領空，導致波蘭及其他盟軍不得不使用戰鬥機緊急升空攔截。現在藉由Merops系統，將能精確追蹤並消滅目標，避免耗費昂貴的戰鬥機和導彈。
此次部署也是北約「東方哨兵」（Eastern Sentry）新任務的一部分，羅馬尼亞也正進行該系統的測試與整合。美聯社（AP）在11月6日援引北約軍事官員的話證實，美國Merops系統正在部署到波蘭和羅馬尼亞，也將在丹麥使用。
波蘭廣播公司Polsat週五報導稱，該系統已開始在波蘭運營。Polsat引述消息人士稱，Merops並非由波蘭購買，而是美國對「保護北約東翼」的一項貢獻，並透過美國在德國的基地運抵波蘭。
北約盟軍陸地司令部副參謀長馬克·麥克萊蘭（Mark McLellan）上校在接受美聯社採訪時表示，Merops對敵對無人機進行了「非常準確的檢測」，允許跟蹤它們，並在必要時將其消滅。McLellan說：「它能夠瞄準無人機，並以低成本的方式將其擊落。」 「這比將F-35戰鬥機飛向空中用導彈擊落要便宜得多。」
週四，羅馬尼亞國防部長莫什泰亞努（Ionuț Moșteanu）告訴新聞社Digi24，過去兩週，羅馬尼亞一直在測試Merops系統。他指出，「美國人給了我們這個非常好的系統，已經在烏克蘭成功測試了」。
在俄羅斯無人機入侵後不久，北約啟動了一項新任務——「東方哨兵」（Eastern Sentry），以加強其東側的防空系統。與此同時，歐盟正在尋求發展自己的「無人機牆」，波蘭本身也已採取行動加強自己的防空系統。（編輯：陳承功）1141110
