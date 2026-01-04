即時中心／高睿鴻報導

雖然美國、委內瑞拉先前已衝突多時，但美軍昨（3）天無預警攻入委國、並以迅雷不及掩耳的速度，直接抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），使其威權統治瞬間倒台，速度之快震驚國際社會。不過，雖然馬杜羅過去爭議繁多、也在國內施行高壓統治，時常迫害反對派；近期更遭指控販運毒品等，但美方直接入侵且抓走總統的舉動，仍讓國際社會激辯、質疑其合法性。更有人問「中國是否也可以」，民進黨立委沈伯洋也對此回應了。

廣告 廣告

美國總統川普（Donald Trump）秘密指揮軍隊，對委國發動「斬首行動」，以雷霆般的速度瞬間抓住馬杜羅，效率之高震驚外界；但事前，幾乎沒有太多預兆，且川普的決策甚至繞過國會，連國內許多人都對此感到震驚。國際社會更是質疑聲四起，也有反對者抨擊美國違反國際法、且恐怕引起其他國家效仿；就連台灣亦有擔憂意見，認為此舉等同為中國「開綠燈」，只要單方面聲稱他國元首非法，就能執行入侵抓捕行動。

但沈伯洋直接打臉此說法，他直言說，「國際法不是自殺協定」，就跟憲法一樣。他表示，國際法的根基是互信與對等，因此，若獨裁政權先選擇性玩弄規則，在侵略與屠殺時「視法律如廢紙」、逃避責任時就高喊「尊重主權」，那麼民主陣營若還在戰略上作繭自縛，後果將不堪設想。

快新聞／美國可以中國為何不行？抓捕委國總統惹議 沈伯洋：台灣的狀況不能比

民進黨立委沈伯洋。（圖／民視新聞資料照）

沈伯洋進一步指出，國際法不是獨裁者的防彈衣。他直言說，諾貝爾得主撰寫的「自由的窄廊」，自己認為這是政治與經濟自由的真諦。沈伯表示，自由派的朋友若要表達關心，應該是關心委內瑞拉主權的恢復，是否能通過自由的窄廊，而毒品一事只是病徵。

沈伯洋批評，馬杜羅過去不僅沒收選舉、還暴力鎮壓，實質上已剝奪委內瑞拉的人民主權。「我們批判過往新自由主義與軍政府合作，不代表今天應該眼睜睜看著人民被獨裁體制奴役」，他說。沈伯洋進一步表示，若過去讚揚反對派的馬查多，現在卻又為被奴役的主權發聲，「對我來說是極其矛盾的」。

他接著指出，看到有人憂心「美國給中國開了綠燈」，這是對共產黨的誤解。他強調，獨裁者侵略根本不需要理由，就像俄羅斯總統普丁決定入侵烏克蘭，也不是預見了今天的委內瑞拉。更何況，沈也強調，中國對台灣是計畫性地「領土併吞」與「消滅民主」，與今日之事其實無法類比。

沈伯洋重申說，台灣的主權狀況絕非委內瑞拉可比。因此，所謂「你可以我也可以」，也只是在為侵略找藉口。他更預言，民主與獨裁終究會對決，因為對兩者而言，都是生存危機，「這是最好的時代，但也是最壞的時代」。

原文出處：快新聞／美國可以中國為何不行？抓捕委國總統惹議 沈伯洋：台灣的狀況不能比

更多民視新聞報導

可怕！貨輪載「200噸餘油」擱淺花蓮海堤 政府急救援避免海污染

總預算還沒審！賴清德怒斥藍白「正經工作不做」：國家沒辦法進步

漁船漂海5天4夜！海巡署成功救援

