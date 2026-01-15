美國可能如何轟炸伊朗？「4大潛在目標」曝

▲卡達的烏代德基地（Al Udeid Air Base）是美軍在波斯灣地區最大空軍基地。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 隨著伊朗政府大規模血腥鎮壓國內示威者，造成大量傷亡，美國與伊朗緊張態勢一觸即發，稍早美國緊急撤出位在卡達的烏代德基地部分人員。美軍是否展開行動？針對伊朗有何打擊目標？軍事分析師指出4大潛在目標。

根據CNN報導，川普政府將去年對伊朗核設施的轟炸視為其重大的軍事勝利之一。當時，美國空軍的 B-2 轟炸機投下了 14 枚GBU-57巨型鑽地彈（MOP），擊中了兩處伊朗核設施。在那次行動中，美軍無人傷亡，且包括數十架戰鬥機、加油機及支援機在內的機群均無損失。

如今川普不排除再次攻擊伊朗，為了聲援成千上萬走上街頭反對伊朗暴政的民眾。但分析人士指出，美國對伊朗的任何新攻擊，都不太可能重複如去年夏天針對三個核目標的那種一次性空襲。

CNN提到，若要支持抗議者，攻擊目標必須集中在伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）、其附屬的巴斯基（Basij）民兵組織以及伊朗警方的指揮中心與相關目標，因為這些正是執行流血鎮壓異議人士的主要單位。然而，這些指揮中心多位於人口稠密區，這意味著美軍襲擊仍有可能造成平民傷亡，而這些平民正是川普宣稱要支持的對象。

平民傷亡可能引發反彈，不僅會使美國的目標失效，還會給予伊朗政權宣傳勝利的機會與號召力，特別是對於那些渴望改革、但同樣不希望再次被美國轟炸的公民。

駐夏威夷的分析師、前美國海軍上校舒斯特（Carl Schuster）表示，「無論美國採取什麼行動，都必須非常精確，絕不能造成非革命衛隊成員的傷亡」；他補充，任何傷害平民的行動，即使是無意的，都有可能讓那些團結起來的抗議人士被推開。

美軍可能打擊哪些目標？

澳洲格里菲斯亞洲研究所客座研究員雷頓（Peter Layton）指出，美國有許多可供選擇的目標，首先是領導階層，伊朗高層官員可能成為目標。但雷頓提到，伊朗已從去年以色列針對其軍方高層和核科學家的攻擊中吸取教訓，行為變得更加隱蔽。

接著是心理戰，舒斯特認為，雖然伊朗領導人已學會隱藏重要財產，但打擊政權領導人的住所和辦公室仍具象徵意義。雷頓說，「軍事價值雖小，但確實可能為了聲援抗議者而做一場表演。」

此外，他認為，美國也可以打擊領導階層的金庫獲商業設施，革命衛隊控制了伊朗約三分之一到三分之二的國內生產總值（GDP），其名下擁有大量商業設施。最終則是分化策略動搖忠誠度，舒斯特指出，目的是讓革命衛隊成員擔心自身的生存超過政權的存亡。

美軍可能動用哪些武器？

分析人士認為，雖然 B-2 轟炸機是去年攻擊核設施的主力，但目前的多元目標，應有其他更適合的美軍裝備，如戰斧巡弋飛彈或聯合空對地距外飛彈（JASSM），前者可由美國海軍潛艦和水面艦艇從外海發射，後者可由 F-15、F-35、B-1、B-52 等多種機型在伊朗海岸處發射。

雷頓認為，美軍不太可能派遣有人駕駛飛機進入近距離投彈，因為風險太高。

雷頓預測，無論川普政府選擇何種方式，行動都會追求「戲劇效果」，以吸引媒體關注。此外，行動會像去年襲擊核設施一樣迅速，採取「迅速、低風險」的突襲模式。

他最後提到，另一個既簡單又安全的目標是波斯灣的石油設施。這能從中長期重創伊朗經濟，且爆炸產生的巨大煙雲透過媒體報導，也極具視覺張力。

