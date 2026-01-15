美國可能如何轟炸伊朗？「4大潛在目標」曝
[NOWnews今日新聞] 隨著伊朗政府大規模血腥鎮壓國內示威者，造成大量傷亡，美國與伊朗緊張態勢一觸即發，稍早美國緊急撤出位在卡達的烏代德基地部分人員。美軍是否展開行動？針對伊朗有何打擊目標？軍事分析師指出4大潛在目標。
根據CNN報導，川普政府將去年對伊朗核設施的轟炸視為其重大的軍事勝利之一。當時，美國空軍的 B-2 轟炸機投下了 14 枚GBU-57巨型鑽地彈（MOP），擊中了兩處伊朗核設施。在那次行動中，美軍無人傷亡，且包括數十架戰鬥機、加油機及支援機在內的機群均無損失。
如今川普不排除再次攻擊伊朗，為了聲援成千上萬走上街頭反對伊朗暴政的民眾。但分析人士指出，美國對伊朗的任何新攻擊，都不太可能重複如去年夏天針對三個核目標的那種一次性空襲。
CNN提到，若要支持抗議者，攻擊目標必須集中在伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）、其附屬的巴斯基（Basij）民兵組織以及伊朗警方的指揮中心與相關目標，因為這些正是執行流血鎮壓異議人士的主要單位。然而，這些指揮中心多位於人口稠密區，這意味著美軍襲擊仍有可能造成平民傷亡，而這些平民正是川普宣稱要支持的對象。
平民傷亡可能引發反彈，不僅會使美國的目標失效，還會給予伊朗政權宣傳勝利的機會與號召力，特別是對於那些渴望改革、但同樣不希望再次被美國轟炸的公民。
駐夏威夷的分析師、前美國海軍上校舒斯特（Carl Schuster）表示，「無論美國採取什麼行動，都必須非常精確，絕不能造成非革命衛隊成員的傷亡」；他補充，任何傷害平民的行動，即使是無意的，都有可能讓那些團結起來的抗議人士被推開。
美軍可能打擊哪些目標？
澳洲格里菲斯亞洲研究所客座研究員雷頓（Peter Layton）指出，美國有許多可供選擇的目標，首先是領導階層，伊朗高層官員可能成為目標。但雷頓提到，伊朗已從去年以色列針對其軍方高層和核科學家的攻擊中吸取教訓，行為變得更加隱蔽。
接著是心理戰，舒斯特認為，雖然伊朗領導人已學會隱藏重要財產，但打擊政權領導人的住所和辦公室仍具象徵意義。雷頓說，「軍事價值雖小，但確實可能為了聲援抗議者而做一場表演。」
此外，他認為，美國也可以打擊領導階層的金庫獲商業設施，革命衛隊控制了伊朗約三分之一到三分之二的國內生產總值（GDP），其名下擁有大量商業設施。最終則是分化策略動搖忠誠度，舒斯特指出，目的是讓革命衛隊成員擔心自身的生存超過政權的存亡。
美軍可能動用哪些武器？
分析人士認為，雖然 B-2 轟炸機是去年攻擊核設施的主力，但目前的多元目標，應有其他更適合的美軍裝備，如戰斧巡弋飛彈或聯合空對地距外飛彈（JASSM），前者可由美國海軍潛艦和水面艦艇從外海發射，後者可由 F-15、F-35、B-1、B-52 等多種機型在伊朗海岸處發射。
雷頓認為，美軍不太可能派遣有人駕駛飛機進入近距離投彈，因為風險太高。
雷頓預測，無論川普政府選擇何種方式，行動都會追求「戲劇效果」，以吸引媒體關注。此外，行動會像去年襲擊核設施一樣迅速，採取「迅速、低風險」的突襲模式。
他最後提到，另一個既簡單又安全的目標是波斯灣的石油設施。這能從中長期重創伊朗經濟，且爆炸產生的巨大煙雲透過媒體報導，也極具視覺張力。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
伊朗無預警關閉領空！航班追蹤圖一片空 「林肯號」被爆調往中東
伊朗政權會在幾周內垮台？外媒列「5指標」 專家：還沒到那一刻
美國要幹大事？路透爆美軍卡達烏代德基地人員突撤出
其他人也在看
花蓮秀林鄉19:12發生規模3.1有感地震 最大震度2級
13日晚間7時12分花蓮縣秀林鄉發生規模3.1地震，地震深度16.2公里，震央位於花蓮縣政府西南西方14.2公里，花蓮縣銅門最大震度2級。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
北宜高鐵需4千億！ 張景森批沒效益成「史詩級錯誤」
為了改善北宜交通，先前政府推動「北宜高鐵」，案件計畫已送到行政院核定中，號稱能27分鐘，就能往返台北、宜蘭，但現在卻掀起爭議，因為工程經費，卻從原本九百多億，暴增到四千多億，讓前行政院政委公開批評，這決策未來會是留名歷史的重大錯誤決定。 #北宜高鐵#4千億#張景森#史詩級錯誤東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 1
新任副市長姜淋煌宣誓就職 黃偉哲期許發揮所長
【記者 劉秋菊／台南 報導】台南市政府今(13)日於市政會議辦理新任副市長姜淋煌宣誓就職，由市長黃偉哲擔任監誓台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
北宜高鐵遭指「史詩級錯誤」 鐵道局強調程序完整
北宜高鐵興建計畫送行政院核定中，前政委張景森批評是公共決策失序，形同史詩級錯誤，批交通部與國發會把關失靈。交通部鐵道局今回應，遵循法定程序審慎推動，包括高鐵及直鐵方案都已針對相關技術可行性及成本效益評估，經可行性研究、綜合規畫、二階環評，自民國98年直鐵可行性研究、108年納入高鐵方案評估，經完整綜規作業，相關程序完備、效益明確。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
熊本縣木村敬知事率團拜會 台南熊本直航帶動多元合作
[Newtalk新聞] 日本熊本縣知事木村敬一行人於今（13）日蒞府拜會台南市長黃偉哲，新聞及國際關係處處長蘇恩恩、觀光旅遊局局長林國華陪同出席，此次是木村知事首度率團訪問台南，跟黃市長也是繼去年12月23日「台南—熊本」定期航線正式首航後再次相會，雙方均期盼藉由直飛航班，進一步拓展至交通、產業與觀光等多元領域。 黃偉哲表示，非常高興在去年12月共同慶祝定期航線首航後，不到一個月便能於台南迎接木村知事到訪。黃市長指出，台南與熊本的情誼由點到面深化發展，隨著定期航線開通，每週兩班往返的直航班機已成為促進台南、熊本雙邊人才流動與觀光交流的重要橋樑。 黃偉哲進一步說明，台南與熊本同樣具備深厚歷史底蘊、豐富的物產及科技發展優勢，期盼未來雙方在文化、教育、物產、觀光、產業等面向持續深化合作。黃市長也邀請更多熊本縣民利用直航航線造訪台南，感受台南的古都魅力。 木村敬知事表示，此行是第一次造訪台南，台南豐富的歷史文化，以及高科技的發展，都讓他印象深刻。木村知事也說明，直航班機大大縮短了熊本與台南間的距離，未來雙方在觀光、教育、科技產業等面向都能更深入交流。此外，今年是2016年熊本地震10週年，木村新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 5 小時前 ・ 224
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 23
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 7
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 21 小時前 ・ 269
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 2
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 85
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 4 小時前 ・ 93
12強》世界棒壘球總會宣布2027年12強隊伍！ 台灣要拚世界冠軍2連霸
世界棒壘球總會（WBSC）今天公布2027年世界12強的參賽隊伍，其中積分計算是到2025年12月31日為止的前12位世界棒球排名國家，日本、台灣、美國、韓國等都在內，總計12國外，剩下4席將在中國舉行資格賽，台灣要爭取12強賽2連霸。TSNA ・ 3 小時前 ・ 18
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 224
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 2
關稅若歸0、美製Toyota要來了？和泰一句話點燃想像
美製車關稅是否鬆綁，近兩天成為車壇最熱話題。台灣目前對美國進口車課徵17.5%關稅，但傳出談判結果可能出現重大轉折，不只可能大幅下調，甚至不排除降到零關稅，讓不少車迷開始期待「美國車價格解放」的那一天真的來臨。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 8
黃國昌遭國防部、AIT接續打臉 周軒酸：美方大概很不爽
即時中心／張英傑報導民眾黨主席黃國昌昨（14）日召開訪美返台記者會，聲稱行政院版1.25兆元國防特別預算中，首波軍購僅3000億，此番言論遭我國國防部、美國在台協會（AIT）雙重「打臉」。對此，政治工作者周軒也在社群平台發文，大酸美國大概真的對黃國昌很不爽。民視 ・ 2 小時前 ・ 119
趙小僑狂瘦15kg秘訣曝光！「豆腐餐＋這飲食法」代謝回春、養成易瘦體質！
今年46歲的趙小僑，自從在社群平台公開自己的減肥歷程後，討論度一路延燒，至今仍是不少女性心中的瘦身範本。她近期也在 YouTube 分享「減肥滿一週年」的回顧心得，從體重變化、飲食調整到維持期心態毫不女人我最大 ・ 5 小時前 ・ 5
低軌衛星來助攻！這「老牌電子廠」連3根漲停後再飆半根 放量29.5萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（15）日早盤下跌194.8點開至30,746.98點，截至上午10時50分暫報30,719.00點，維持在下跌222.78點或跌幅0.72...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言