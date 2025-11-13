美國史上最長政府停擺即將結束！ 川普盼今簽署法案

美國總統川普希望在當地時間12日簽署完成撥款法案。(AP)

美國聯邦政府因國會遲遲未通過撥款法案，創下歷史最長停擺紀錄。近日參議院打破僵局，通過妥協方案，送交眾議院審議，而美國總統川普希望在當地時間12日簽署完成此協議，盡快結束政府停擺。

美國聯邦政府創下歷史最長停擺紀錄，近日8位民主黨中間派參議員與共和黨終於達成協議，以60票對40票通過預算妥協方案，並送交由共和黨掌控的聯邦眾議院審議，一旦獲得通過，聯邦政府就可重新開門運作，持續至明年1月30日。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，川普希望在當地時間12日將此協議簽署完成，盡快結束政府關門，多虧共和黨的努力，白宮非常有信心將這場停擺劃下句點。不過，因民主黨的魯莽造成政府停擺的傷害不能被遺忘。

廣告 廣告

這場預算僵局導致美國經濟與社會衝擊，不僅航空交通大亂、數百萬人的糧食補助受到影響，還造成數十萬聯邦雇員領不到薪水。不過，若政府恢復運作，就能撤銷聯邦雇員的解雇令，也將正常發放薪資、補發欠薪。





更多《鏡新聞》報導

川普稱兩黨協議良好 美國聯邦政府可望本週結束停擺

美「政府關門」危機有解？ 川普「重大勝利」藏內鬨隱憂

只有川普能超越川普 美政府關門36天破紀錄