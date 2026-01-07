美國史上破壞力最大間諜死亡! 多名「雙面間諜」都因他投俄而曝光被殺

前美國中情局探員、後為蘇聯間諜的艾姆斯（Aldrich Ames）於前（5）日在獄中病逝，享壽 84 歲。 圖：翻攝自 X@Nexta TV

[Newtalk新聞] 美國情報史上重大間諜人物之一、前中央情報局（中情局，CIA）探員艾姆斯（Aldrich Ames）於前（5）日在獄中病逝，享壽 84 歲。根據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 引述美國聯邦監獄局說法，艾姆斯於服刑期間死亡，後續死因將由馬里蘭州法醫單位進一步鑑定。

報導指出，艾姆斯曾是美國情報網核心成員，卻在冷戰後期叛變，向蘇聯與俄羅斯提供美方高度機密情資，被外界形容為「美國史上破壞力最大的間諜之一」。他於 1994 年遭聯邦調查局（FBI）逮捕，隨後被判處終身監禁。

根據調查，艾姆斯 1962 年進入中情局，最初僅擔任文件分析員，後來一路晉升為資深案件官員，並專責蘇聯情報業務。然而，他在 1985 年主動前往華府的蘇聯大使館，自願為蘇聯從事間諜活動，正式背叛美國。

艾姆斯向蘇聯與後來的俄羅斯情報單位，洩漏多名替美國從事情報工作的「雙面間諜」，導致這些人遭逮捕甚至處決。美國歷史學者指出，艾姆斯直接或間接造成多名美方線人的死亡，對美國在蘇聯境內的情報網造成毀滅性打擊。

調查顯示，艾姆斯多年來從俄方與蘇聯方面收取約 250 萬美元報酬。 圖：翻攝自 X@Visegrád 24

調查顯示，艾姆斯多年來從俄方與蘇聯方面收取約 250 萬美元報酬，生活方式與收入明顯不符，最終引起情報圈其他人注意。1993 年起，美國跨部門反情報小組對其展開全面監控，隔年正式將其逮捕歸案。

艾姆斯案爆發後，也讓中情局遭美國國會嚴厲檢討。國會調查報告直指，中情局未能妥善處理內部人員的風險徵兆，包括酗酒、忽視安全規定及行政管理鬆散等問題，是人事監督上的重大漏洞。

艾姆斯案，以及後來 FBI 特別探員羅伯特・漢森（Robert Hanssen）因類似間諜罪行被捕、並導致無數美國政府線人死亡後，中情局與聯邦調查局開始強化所謂的「內部威脅」防範機制，全面強化內部安全審查機制，包括加強財務與出國紀錄監控，以及更頻繁運用測謊等手段，以防止類似滲透再次發生。

