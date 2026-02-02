美國史上首個！川普啟動3793億蓋「關鍵礦物保險庫」 為民企築抗中防線

加拿大第一量子礦業公司擁有的巴拿馬科布雷露天銅礦，於2025年3月舉行媒體參觀活動期間，從空中拍攝的礦坑照片。（美聯社）



美國總統川普準備啟動一項具戰略性的「關鍵礦物儲備計畫」，初始資金規模為120億美元（約3793億元台幣），旨在美國努力降低對中國稀土與其他金屬依賴的同時，保護製造商免受供應衝擊。

彭博引述消息報導，這項名為「保險庫計畫」（Project Vault）的投資，預計將結合16.7億美元的民間資金，以及美國進出口銀行提供的100億美元貸款，為汽車製造商、科技公司和其他製造商採購並儲存礦產。這項計畫將是美國首個為民間產業建立此類型的礦物儲備機制。

該計畫類似美國現有的緊急石油儲備制度，只不過儲存的不是原油，而是礦物，預計會納入稀土、關鍵礦物，和其他價格易波動的策略性重要元素，像是鎵、鈷等，這些礦物被用於iPhone、電池、噴射引擎等產品。這代表美國將大舉投入資源，累積對汽車、航太與能源等產業至關重要的礦物，也突顯美國總統川普正努力讓美國供應鏈擺脫對中國的依賴。

這項新計畫將為參與的製造商提供一種方式，讓他們在不必自行建立庫存的情況下，也能保護自家業務免受關鍵材料價格波動的衝擊。像是先前俄烏戰爭爆發時，市場認為買家可能難以再從主要供應國俄羅斯購買金屬，鎳價出現了歷史性的飆升。

目前已有超過十家公司參與該計畫，包括通用汽車（General Motors）、汽車公司斯泰蘭蒂斯（Stellantis）、飛機製造商波音飛機（Boeing Co.）、玻璃與陶瓷材料製造商康寧（Corning）、能源設備生產商奇異維諾瓦（GE Vernova），以及美國科技公司Alphabet旗下的谷歌（Google）。另有3家大宗商品貿易商Hartree Partners LP、Traxys North America LLC與摩科瑞能源集團（Mercuria Energy Group）已簽約，負責採購原料以填補這項儲備。

「保險庫計畫」如何穩價格？ 或靠承諾價格、回購機制

但這些製造商將被收取多少保管成本，以及採購商所收取的費用，目前均未公開。

根據這項安排，企業只要先承諾日後以特定庫存價格購買材料，並支付部分前期費用，就可以向「保險庫計畫」提交一份他們所需首選材料的購物清單。隨後，該計畫將尋求採購並儲存這些材料，而製造商則需支付一筆持有成本，用以負擔貸款利息與保存這些元素所產生的相關費用。

官員表示，只要企業之後能補回用掉的材料，就可以動用這批儲備；若發生重大供應中斷，企業則可動用全部庫存。

這項計畫設計中的一個關鍵要素在於：製造商若承諾以固定價格購買一定數量的材料，也承諾未來將以相同價格回購相同數量的材料。政府認為，這將發揮穩定機制的作用，有助於抑制價格波動。

投資人看好參與企業信用 超額認購關鍵礦物計畫

在該計畫的資金方面，尚不清楚提供16.7億美元資金的投資者身分。但政府高官表示，由於投資人看好這群信用條件良好的製造商，及其長期承諾，和美國進出口銀行的參與所吸引，所以該計畫的資金認購已超額。

美國進出口銀行（Ex-Im）董事會預計將於2日稍晚進行表決，是否批准這筆創紀錄、期限15年的貸款，其金額是該銀行有史以來第2大交易的2倍多。

川普預計2日會見通用汽車執行長巴拉（Mary Barra），以及礦業億萬富豪、艾芬豪礦業公司（Ivanhoe Mines Ltd.）創辦人兼執行主席弗里德蘭（Robert Friedland），2人分別代表關鍵礦物的使用端與生產端。

中國卡礦物出口 美國擬4日施壓盟友達成相關協議

美國其實早就有一套國家級的關鍵礦物儲備，用來支援國防工業體系，但並沒有針對民用需求的儲備。然而，自從中國去年收緊了對某些材料的出口管制後，促使一些美國製造商縮減產量，顯現出中國在這方面的影響力之大，讓美國降低礦產供應鏈風險的行動，獲得了新的動力。

在川普任內，美國就罕見地直接投資國內礦業公司，以提升本土稀土的開採與加工能力。此外，政府已經就此問題與澳大利亞、日本、馬來西亞等國簽署了合作協議。美國還計畫在4日於華府舉行的數十國峰會期間，向更多國家施壓，要求達成此類協議。

