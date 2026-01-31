美國司法部公布更多愛潑斯坦案文件 馬斯克、蓋茨均被提及
（德國之聲中文網）美國副司法部長托德·布蘭奇（Todd Blanche）周五表示，已經公布了與愛潑斯坦案相關的超過300萬頁文件、2000多個視頻和18萬張圖片。這些文件已發布在司法部網站上。
他在新聞發布會上表示，這次公布是為了“確保對美國民眾的透明度，並遵守相關法案”。布蘭奇指的是《愛潑斯坦案文件透明法案》，該法案要求政府公開所有與此案相關的起訴文件。美國司法部此前已錯過了2025年12月19日公布所有文件的最後期限。
美國總統特朗普此前曾抵制公布與愛潑斯坦有關的聯邦政府文件。特朗普在20世紀90年代和21世紀初與愛潑斯坦關系密切。然而在《愛潑斯坦檔案透明法案》去年11月幾乎全票通過國會兩院後，特朗普最終妥協。
新公布的文件提及多位政商名流
美國司法部新近公布的文件提及了美國商務部長霍華德·盧特尼克、馬斯克、蓋茨以及安德魯·蒙巴頓-溫莎（前安德魯王子）等政商名流。
最新一批文件顯示，美國商務部長盧特尼克2012年曾計劃在愛潑斯坦的私人島嶼“小聖詹姆斯”上與其共進午餐。盧特尼克和愛潑斯坦曾是鄰居。不過盧特尼克幾年前表示他與愛潑斯坦已經斷絕關系。
小聖詹姆斯島是愛潑斯坦被指控進行性販賣少女的行動基地。
另一份文件顯示了愛潑斯坦和億萬富翁馬斯克之間的電子郵件往來，馬斯克在郵件中感謝了愛潑斯坦邀請他前往小聖詹姆斯島。
“非常感謝您的邀請，但我想要的恰恰不是寧靜的島嶼體驗，”馬斯克在2012年聖誕節當天告訴愛潑斯坦，並抱怨最近很忙。
本周五公布的文件中還包括一些疑似發給微軟創始人比爾·蓋茨的信息。在一封郵件草稿中，愛潑斯坦聲稱蓋茨有婚外情。愛潑斯坦在其中寫道，他與蓋茨的關系包括“幫助獲取毒品，以應對與俄羅斯女孩發生性關系的後果，以及為他與已婚婦女的非法幽會提供便利”。
蓋茨基金會否認了這些說法，並告訴《紐約時報》這些說法“出自騙子之口，……完全是謊言”。
民主黨人質疑文檔公布的不足
民主黨方面質疑，是否所有愛潑斯坦案文件都已按法律規定公開。一些國會民主黨人認為，周五公布的這批文件只是已收集文件的一半左右。
“司法部聲稱已識別出超過600萬頁可能與此相關的文件，但經過審查和刪減後，僅公布了約350萬頁，”加利福尼亞州民主黨議員羅·卡納（Ro Khanna）說道。卡納是《愛潑斯坦案文件透明法案》的共同發起人之一。“不公布這些文件只會保護那些涉案的權勢人物，並損害公眾對我們機構的信任，”卡納說。
除了民主黨外，也有共和黨人認為司法部在愛潑斯坦檔案的公布上存在不足。來自肯塔基州的共和黨眾議員托馬斯·馬西（Thomas Massie）說“仍有太多文件被扣留、刪減”。 馬西也是《愛潑斯坦文件透明法案》的共同發起人之一。
DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。
© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: Wesley Dockery (美聯社，路透社，法新社，德新社)
其他人也在看
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 18則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 596則留言
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲
Lulu婚禮風波！男星挨酸「6600全場最少」陳漢典親哥21字發聲EBC東森娛樂 ・ 7 小時前 ・ 15則留言
吳尊同框15歲愛女拍雜誌 neinei絕美顏值引網驚嘆：基因太強
【緯來新聞網】藝人吳尊近日與15歲女兒neinei一同登上時尚雜誌拍攝專題，父女同框畫面公開後，引起緯來新聞網 ・ 5 小時前 ・ 5則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 77則留言
突開戰貝克漢夫婦控6罪狀！長子舊愛不忍出手了 公開「最大導火線」
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀。布魯克林在公開聲明中曾提及在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。近日布魯克林的前緋聞女友艾芙頓麥凱思受訪時則強烈暗示他爸媽將他行程洩漏給狗仔。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9則留言
大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩
已故女星大S（徐熙媛）將於2月2日迎來辭世1週年的忌日，由於具俊曄至今仍深情地守在愛妻墓前，令人動容。韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》特別飛來台灣採訪製作特輯，搶先曝光的預告，連主持人張度練都忍不住當場落淚！鏡報 ・ 11 小時前 ・ 126則留言
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度 鄭明典這樣看
1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 8則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 110則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 1 天前 ・ 64則留言
最強記憶體！超車旺宏、晶豪科！「這檔三星夥伴」笑納百億訂單 5天炸噴57.8%外資天天寵
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導全球記憶體市場爆發缺貨潮，記憶體族群續強，非揮發性記憶體整合元件領導廠商旺宏（2337）週漲（1月26日至30日）33.91%；利基...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 4則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 105則留言
黃巢雖然殘忍，卻做了好事：為中國斬斷「600年毒瘤」
在中國歷史的叛亂者名單中，黃巢幾乎與「嗜血、屠城」劃上等號，其殘暴行徑令人聞風喪膽。然而，近年史學界出現新觀點指出：這位唐末狂人雖非改革者，卻在摧毀大唐的過程中，意外終結了盤踞中國政壇近600年的「門閥士族」制度毒瘤。這場代價慘烈的浩劫，從結果論來看，反而替後世開創了相對公平的晉升管道，打破了社會階級流動的死局。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 90則留言
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1則留言
【台股元月風雲榜】買一張血虧91萬...緯穎跌2成同4檔千金股入榜 上市20大衰股出爐
台股今（30）日迎來1月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，1月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），以英利-KY（2239）跌得最重，跌幅超過23%，此外，4檔千金股入列，包含EPS獲利王緯穎（6669）也以2成跌幅入榜，川湖（2059）則下挫16%，AES-KY（6781）、貿聯-KY（3665）也同樣淪為跌幅榜一員。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 3則留言
EPS預估遭下修！「這檔」目標價喊108元 三大法人狠砍2.9萬張失血37.3億
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股本週（01/26～01/30）加權指數小幅走高，累計上漲102.24點，週線收在32063.75點，漲幅0.32%。從籌碼面觀察，證交所盤後...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
雨神降臨！「這時段」華南雲雨東移全台有雨 最低恐探10度
根據氣象粉專「天氣風險」預測，本週六（31日）起受鋒面通過與東北季風增強影響，全台將進入「有感降溫」模式。此外，在週日至下週一清晨，受到華南雲雨帶東移影響，不只中北部、東半部持續陰雨，連南部地區也會有局部陣雨，體感將相當溼冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言