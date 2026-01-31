美國司法部公布更多愛潑斯坦案文件 馬斯克、蓋茨均被提及

（德國之聲中文網）美國副司法部長托德·布蘭奇（Todd Blanche）周五表示，已經公布了與愛潑斯坦案相關的超過300萬頁文件、2000多個視頻和18萬張圖片。這些文件已發布在司法部網站上。

他在新聞發布會上表示，這次公布是為了“確保對美國民眾的透明度，並遵守相關法案”。布蘭奇指的是《愛潑斯坦案文件透明法案》，該法案要求政府公開所有與此案相關的起訴文件。美國司法部此前已錯過了2025年12月19日公布所有文件的最後期限。

美國總統特朗普此前曾抵制公布與愛潑斯坦有關的聯邦政府文件。特朗普在20世紀90年代和21世紀初與愛潑斯坦關系密切。然而在《愛潑斯坦檔案透明法案》去年11月幾乎全票通過國會兩院後，特朗普最終妥協。

新公布的文件提及多位政商名流

美國司法部新近公布的文件提及了美國商務部長霍華德·盧特尼克、馬斯克、蓋茨以及安德魯·蒙巴頓-溫莎（前安德魯王子）等政商名流。

最新一批文件顯示，美國商務部長盧特尼克2012年曾計劃在愛潑斯坦的私人島嶼“小聖詹姆斯”上與其共進午餐。盧特尼克和愛潑斯坦曾是鄰居。不過盧特尼克幾年前表示他與愛潑斯坦已經斷絕關系。

小聖詹姆斯島是愛潑斯坦被指控進行性販賣少女的行動基地。

另一份文件顯示了愛潑斯坦和億萬富翁馬斯克之間的電子郵件往來，馬斯克在郵件中感謝了愛潑斯坦邀請他前往小聖詹姆斯島。

“非常感謝您的邀請，但我想要的恰恰不是寧靜的島嶼體驗，”馬斯克在2012年聖誕節當天告訴愛潑斯坦，並抱怨最近很忙。

本周五公布的文件中還包括一些疑似發給微軟創始人比爾·蓋茨的信息。在一封郵件草稿中，愛潑斯坦聲稱蓋茨有婚外情。愛潑斯坦在其中寫道，他與蓋茨的關系包括“幫助獲取毒品，以應對與俄羅斯女孩發生性關系的後果，以及為他與已婚婦女的非法幽會提供便利”。

蓋茨基金會否認了這些說法，並告訴《紐約時報》這些說法“出自騙子之口，……完全是謊言”。

民主黨人質疑文檔公布的不足

民主黨方面質疑，是否所有愛潑斯坦案文件都已按法律規定公開。一些國會民主黨人認為，周五公布的這批文件只是已收集文件的一半左右。

“司法部聲稱已識別出超過600萬頁可能與此相關的文件，但經過審查和刪減後，僅公布了約350萬頁，”加利福尼亞州民主黨議員羅·卡納（Ro Khanna）說道。卡納是《愛潑斯坦案文件透明法案》的共同發起人之一。“不公布這些文件只會保護那些涉案的權勢人物，並損害公眾對我們機構的信任，”卡納說。

除了民主黨外，也有共和黨人認為司法部在愛潑斯坦檔案的公布上存在不足。來自肯塔基州的共和黨眾議員托馬斯·馬西（Thomas Massie）說“仍有太多文件被扣留、刪減”。 馬西也是《愛潑斯坦文件透明法案》的共同發起人之一。

作者: Wesley Dockery (美聯社，路透社，法新社，德新社)