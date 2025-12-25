美國司法部要加班到復活節去了 艾普斯坦檔案還有一百多萬份要審核處理

美國司法部12月19日釋出的艾普斯坦檔案，顯示他在紐約住家書桌上以及抽屜裡推滿的各種照片，包括美國前總統柯林頓，以及現任總統川普。路透社



美國淫魔艾普斯坦的相關檔案，在美國國會立法規定下正在透過特設網站向公眾發表。繼先前傳出檔案需要法律專家審閱刪減、工作量極大已經緊急號召聖誕節與新年假期加班後，美國司法部現在還面對100多萬份的檔案要處理，有可能要一路加班到復活節。

《華爾街日報》週四（25日）報導，美國司法部在週三平安夜（24日）發現，他們還有逾100萬份艾普斯坦檔案需要處理。美國司法部週三在社群平台X發文說，聯邦調查局（FBI）與檢察官又發現了更多需要檢查的檔案，而律師們正在「24小時不停工作」，預計還需要「數週」時間才能準備好發布。

2026年的復活節在4月5日，距今約14週，如果美國司法部找不到足夠的法律「義工」來加速審核，那艾普斯坦檔案真有可能要一路從聖誕節加班到復活節前夕。

為了趕上美國國會通過、川普簽字的《艾普斯坦檔案透明法》所規定的期限，美國司法部在12月19日當晚緊急先丟出了幾千件艾普斯坦檔案的照片、文件等。先前美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，由於工作量極為巨大，美國佛羅里達州聯邦檢察官辦公室已經在聖誕節前夕急召檢察官「自願」加班，審查塗黑依法不能公布的訊息，例如受害者身分與照片。

《華爾街日報》報導說，急召檢察官當塗銷義工不是只有佛州，而是司法部發給美國全國的指令。他們看到一封邁阿密檢察官辦公室在週二（23日）緊急發出的信件中寫說：「我知道這是最糟糕的時機。但若有志願者能在接下來幾天工作，我們將深表感謝，並會欣然提供相應的補休假。」

檔案釋出混亂不堪

艾普斯坦長期混跡美國政商上流階層，和多位美國總統、英國王室成員、華爾街巨頭、學術泰斗都有很多的交往，其中一些人被指控經常坐他的私人飛機到他的個人度假島嶼「蘿莉島」接受未成年少女的性招待。這件醜聞牽連極廣，成為美國民眾對菁英階層感到徹底決裂與失去信任的關鍵事件。

因此，即便艾普斯坦在遭受審訊關押時於監獄中自盡，美國民眾仍一面倒要求全面的「真相」，尤其是支持川普當選總統的MAGA族群壓倒性多數都要求完全、徹底公布艾普斯坦檔案。

但這一次從上週五開始的艾普斯坦檔案室出，已經不斷鬧出笑話，令人懷疑就算檔案釋出能否撫平民眾心中的疑問，解決滿天飛的陰謀論。一些發布的檔案很快又被美國司法部的專門網站刪除。而一組由艾普斯坦19名受害者組成的團體在22日公開信表示，許多刪節過於激進，完全無助釐清真相。

相對地，一些遭到塗黑的檔案內容，很快就被發現只是在網路上公布的電子檔加了一層黑色圖層，普通人只要把整段包括塗黑刪節的文字段落用電腦拷貝、貼上，就能完全還原被塗黑的內容。

