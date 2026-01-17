太報

美國司法部調查明尼蘇達州長及官員 華茲控「司法系統武器化」

莊蕙嘉
美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市長佛雷（中）遭司法部調查。美聯社
美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市長佛雷（中）遭司法部調查。美聯社


美國明尼蘇達州大城明尼阿波利斯近兩週接連發生公民古德遭移民暨海關執法局（ICE）幹員開槍擊斃，以及委內瑞拉男子遭ICE幹員開槍擊傷事件，引爆當地反ICE示威潮。美國司法部已對明州州長華茲（Tim Walz）及明尼阿波利斯市長佛雷（Jacob Frey）等明州官員展開刑事調查，指其涉嫌共謀阻撓移民官員執法。

美國明尼蘇達州州長華茲與妻子，1月9日於聖保羅參加悼念遭移民幹員槍殺的古德之燭光守夜活動。美聯社
美國明尼蘇達州州長華茲與妻子，1月9日於聖保羅參加悼念遭移民幹員槍殺的古德之燭光守夜活動。美聯社

路透社報導，一位熟悉調查、要求匿名的消息人士16日表示，司法部已準備好針對華茲與佛雷的傳票，但目前尚不清楚傳票是否已經送達。

關於司法部調查華茲和佛雷等人一事，最早由哥倫比亞廣播公司（CBS）披露，起因是兩人最近針對美國總統川普下令部署ICE及邊境巡邏隊（Border Patrol）至明州而發表的言論。

去年曾作為時任民主黨籍副總統賀錦麗搭檔，以副總統候選人參與總統大選的華茲，已對調查消息做出回應，他表示聯邦司法系統正被武器化，用來恐嚇川普認定的政敵。

華茲說：「兩天前是絲拉金（Elissa Slotkin，民主黨籍密西根州聯邦參議員），上週是鮑爾（Jerome Powell，聯準會主席），在此之前則是凱利（Mark Kelly，民主黨籍亞利桑那州聯邦參議員）。將司法系統武器化來對付你的對手是獨裁手段。」

六名曾服役於軍方或情報單位的民主黨國會議員去年11月上傳一支影片，提醒軍人們不應服從非法命令，川普曾痛批這些議員「煽動叛亂」，表示其行為可判處死刑。

凱利在影片中呼籲美國軍情人員拒絕非法命令，引發戰爭部長赫格塞斯譴責，宣稱將重新檢視凱利服役期間的軍階與退休金，凱利12日對赫格塞斯「不合法且違憲」的做法提告。

絲拉金是中央情報局（CIA）前分析師，曾派駐伊拉克，這支影片由她籌拍。

鮑爾則是堅守通膨2%的聯準會目標，降息速度與幅度令川普非常不滿，多次揚言撤換他。鮑爾因聯準會位於華府總部的25億美元（約790億元台幣）整修工程，以及出席相關的國會聽證會時是否曾作偽證，遭哥倫比亞特區聯邦檢察官刑事調查

鮑爾11日罕見發布影片聲明，表示已收到檢方傳票，並直接表明刑事指控完全是針對利率而來。

佛雷在回應美國有線電視新聞網（CNN）關於調查的報導時表示：「這顯然是企圖恐嚇我，因為我為了明尼阿波利斯、地方執法部門及居民挺身而出，對抗現任政府給我們城市帶來的混亂與危險。」

司法部拒絕置評。但美國司法部長邦迪（Pam Bondi）16日晚間在X平台推文表示：「提醒所有在明尼蘇達州的人，沒有人可以凌駕於法律之上。」

對聯邦檢察官而言，根據公職人員對政府政策的言論來提起刑事共謀訴訟，是極其罕見的情況。

自上週初以來，川普政府已向明州派遣近3000名聯邦探員，引發明尼阿波利斯市民的憤怒示威，抗議街上移民官員人數激增。

美國聯邦移民官員1月11日在明尼阿波利斯一戶民宅破壞大門進入，逮捕男主人，他的妻子一臉驚恐。美聯社
美國聯邦移民官員1月11日在明尼阿波利斯一戶民宅破壞大門進入，逮捕男主人，他的妻子一臉驚恐。美聯社
美國明尼蘇達州明尼阿波利斯一處以索馬利亞移民為主的購物中心，一間商店1月15日張貼告示，要求未持搜索票的移民官員不得擅入。美聯社
美國明尼蘇達州明尼阿波利斯一處以索馬利亞移民為主的購物中心，一間商店1月15日張貼告示，要求未持搜索票的移民官員不得擅入。美聯社

1月7日，一名ICE探員在明尼阿波利斯開槍擊中駕駛車輛的37歲美國公民古德（Renee Good）致死，造成居民與聯邦官員劍拔弩張，並引發蔓延至其他城市、幾乎每天發生的抗議活動。

雖然華茲已敦促抗議者保持和平，但他同時鼓勵公民錄下ICE探員與公眾之間的任何逮捕或其他遭遇過程，以便建立一個資料庫，作為未來對執法人員不當行為進行「未來起訴」的潛在依據。

華茲與佛雷多次要求川普結束ICE部署，稱這種軍事化的驅逐行動是製造混亂、恐懼與新聞頭條的魯莽行動，且正讓平民陷入危險。

司法部副部長布蘭希（Todd Blanche）本週稍早將官民衝突歸咎於華茲與佛雷，並表示他正致力於透過「任何必要手段」來阻止他們。

