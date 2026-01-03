美國司法部長證實：馬杜洛將在紐約法院受審，面臨美國司法的全面懲處

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）3日表示，委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子西莉亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）均因涉及毒品與恐怖主義遭到起訴，將在紐約南區的聯邦法院受審。

司法部長邦迪表示，馬杜洛被指控的罪名包括：參與毒品恐怖主義陰謀、策劃走私古柯鹼、持有機槍及破壞性裝置，以及策劃持有破壞性裝置對抗美國。邦迪在聲明中強調：「他們將在美國法院與土地上，面臨美國司法的全面懲處，我謹代表司法部全體同仁，感謝川普總統勇於代表美國人民追究責任，並向執行此次非凡且極其成功的軍事行動、成功擒獲這兩名涉嫌國際販毒者、展現無畏勇氣的軍人致上最深切的謝意。」

聯邦參議院情報委員會主席湯姆·科頓（Tom Cotton）亦證實馬杜洛已遭美方拘押，盛讚川普政府的行動。科頓在聲明中指出：「馬杜洛不僅是個非法獨裁者，更主導著龐大的毒品走私網路。正因如此，他早在近六年前便因販毒及毒梟恐怖主義罪名遭美國法院起訴。」​科頓表示，他剛與國務卿魯比歐（Marco Rubio）討論過這項行動。魯比歐曾是參院情報委員會主席（科頓的前任），也是佛羅里達州聯邦參議員。

科頓表示：「我讚揚川普總統以及我們勇敢的軍隊和執法人員執行了這項非凡的行動，委內瑞拉的臨時政府現在必須決定：是繼續販毒並與伊朗、古巴等敵對勢力勾結，還是像一個正常國家那樣行事，重返文明世界。我敦促他們明智地選擇。」

