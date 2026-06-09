美國各州語言主管理事會率團來訪

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

美國各州語言主管理事會代表團拜會教育局，爭取更多台南學校與美國學校雙語交流合作及締結姊妹校機會。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

深化台美語言教育交流，美國各州語言主管理事會（NCSSFL）代表團由主席Cathleen Skinner率團，九日拜會教育局，由局長鄭新輝接待，雙方就語言教育政策、雙語課程推動、教師專業支持及學生國際交流等議題進行交流。教育局也分享台南推動雙語教育與國際教育實務經驗，並爭取更多台南學校與美國學校雙語交流合作及締結姊妹校機會。

教育局表示，雙語教育是台南培養下一代國際競爭力重要基礎，除扎實學力，也需要有使用英語溝通、理解不同文化及與世界連結的能力，除推動雙語及國際教育，也鼓勵各校積極締結國外姊妹校，透過課程交流、線上互動、師生互訪等方式，讓學生在真實情境中使用語言、拓展視野。此次專業交流讓學生不只學英語，更能用英語介紹家鄉、理解世界，累積走向國際的自信與能力。

NCSSFL為美國各州語言教育主管人員所組成專業組織，成員長期參與語言教育政策、課程推動及多語能力培養等工作。代表團也前往西門實小、金城國中、成大華語中心及國內相關學校與華語教育機構，了解台灣語言教育。