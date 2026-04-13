美國名人賽》麥克羅伊連兩年穿綠夾克 追平伍茲

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去年如願穿上綠夾克，圓了全滿貫夢想的北愛爾蘭高球名將麥克羅伊，13日再次於奧古斯塔球場以低於標準12桿的276總桿、1桿優勢力壓群雄，追上「金熊」尼克勞斯、佛度與「老虎」伍茲的腳步，連續兩年稱霸美國名人賽。

麥克羅伊賽後興奮表示，「簡直不敢相信，我等了17年才拿到第一件綠夾克，現在竟然擁有兩件榮耀標誌。我覺得這些年來，我在美國名人賽堅持不懈終於開始有了回報，尤其是最後兩回合打得非常艱難，畢竟場上的競爭者實力太強大，所幸我在前兩回合累積足夠本錢。」

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打完前三回合落後1桿的麥克羅伊，第四回合第3洞抓鳥躍居領先地位，可惜第4洞苦吞雙柏忌，場上情勢變得詭譎，然而第12洞（三桿洞）大膽挑戰雷氏溪，將球送到距離洞口7英尺處抓到小鳥，從而徹底掌控比賽，第13洞（五桿洞）開出350碼的遠距離再次抓鳥，將領先擴大到3桿鎖定勝局。

麥克羅伊雖在第18洞開球失誤吞下柏忌，但當他確定奪冠時顯得格外驕傲，這與去年苦等17年才贏得名人賽冠軍的喜悅截然不同，同時也自2002年伍茲以來，相隔24年再次有球員在名人賽完成衛冕。

卡梅隆楊很早就失去2桿領先優勢，最終以低於標準10桿並列第3收場，「我幾乎每個洞都有抓鳥機會，可惜都沒能把握住。現實就是這樣，誰能把握住機會，冠軍就是誰的。」