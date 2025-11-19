美國向台灣出售地對空導彈防御系統NASAMS

（德國之聲中文網）美國戰爭部（原國防部）周一（11月17日）宣布，雷神公司 RTX公司（Raytheon）獲得總額6億9894萬美元的裝備訂單，向台灣提供“國家先進地對空防空導彈系統”（NASAMS）設備，預計2031年2月完成合約。

據台灣中央社報導，NASAMS是台灣近年強化空中防御的重要一環。台灣國防部去年指出，美國出售的NASAMS搭配兩型新式雷達換裝，可增加目標偵獲率與提升抗干擾功能，也具備自動偵搜、火力分配管理與情資整合等能力，有助於提升台灣軍隊整體防空作戰效能。

中國國防部發言人張曉剛17日則批評美國此舉“損害中國主權和安全利益”，中方已向美方提出嚴正交涉。

台灣總統府周三（11月19日）發布新聞稿指，副總統蕭美琴近期接受立陶宛媒體訪問時，形容美國是台灣“最重要的安全伙伴”，感謝美國支持台灣自我防衛。

美國國務院13日批准對台軍售案，將向台灣提供總值3億3000萬美元的戰機設備及其維修零件，這是特朗普總統第二任期以來的首批對台軍售。

作者: 德正 (綜合報道)