美國呼籲與台灣民選政府溝通 國台辦重申九二共識

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（中央社記者呂佳蓉北京15日電）國共「鄭習會」落幕，美國在台協會（AIT）處長谷立言 11日表示，期待北京能和台灣所有政黨特別是民選政府保持溝通管道。中國大陸國台辦今天回應，堅持「九二共識」、反對台獨，台灣任何政黨、團體與大陸的交往不存在障礙。

國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平10日舉行的鄭習會當中，兩人同聲堅持「九二共識」與反對台獨的政治立場。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，有媒體詢問，谷立言對於鄭麗文訪問大陸表示，美國一貫的立場是希望兩岸穩定來往，期待大陸能與台灣所有政黨特別是民選政府保持溝通管道，更期待大陸放棄對台的威脅或軍事壓力。

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中國大陸國台辦發言人陳斌華今天表示，「兩岸同屬一個中國」。只要認同「九二共識」、反對台獨，台灣任何政黨、團體與大陸的交往都不存在障礙。

他接著批評，美方不斷「翻炒」大陸威脅或軍事壓力，「完全是顛倒黑白，居心險惡」。要強調的是，「台灣問題是中國內政，不容外人置喙」。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題。（編輯：朱建陵）1150415