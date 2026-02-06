美國和伊朗的阿曼會談即將開始 惟兩國分歧深 料難達成共識

紐約原油期貨周四收盤下挫2.2%，在周五亞洲電子盤，小幅反彈，盤中小漲0.37美元或0.58%，報每桶63.66美元。(圖片來源/pixabay)

英國《BBC》報導，美國和伊朗高級官員周五（2月6日）稍晚將在阿曼舉行直接會談前，擔心石油供應減少的市場氣氛稍緩，紐約原油期貨周四下挫2.2%，在周五亞洲電子盤，小幅反彈，盤中小漲0.37美元或0.58%，報每桶63.66美元。

即使美伊即將會談，但是美伊危機仍引發外界對兩國軍事衝突的擔憂，使紐約油價近3個月上揚8.4%。

美國加強中東地區軍事部署

先前，美國已經加強中東軍事部署，以回應伊朗上個月對全國反政府示威活動的血腥鎮壓。根據人權組織不完全統計，鎮壓造成約2萬伊朗平民死亡。

美國軍方發言人聲稱，一架伊朗無人機周二在阿拉伯海「咄咄逼人接近」美國林肯號航空母艦時被擊落，當前情勢凸顯華盛頓和德黑蘭之間緊張局勢升級。

美國總統川普曾威脅說，如果伊朗不就限制核子計畫達成協議，美國將對伊朗採取軍事行動。他先前也曾威脅出手干預德黑蘭血腥鎮壓反政府示威活動民眾的可能性。

會談地點和範圍的不確定性曾經威脅會談的進行，但是兩名美國官員向美國媒體《Axios》透露，在幾位中東領導人周三下午緊急遊說川普政府不要退出談判後，美伊核談判仍按照原定計畫，在周五台北時間下午2點舉行。

美伊立場存在巨大分歧

這次會談是地區調解人為緩和緊張局勢而進行的外交努力的一部分。美伊兩國在立場上仍存在巨大分歧。人們希望，如果會談成功，就能為後續談判奠定框架。

美國要求伊朗凍結其核子計畫並銷毀其濃縮鈾庫存，並表示會談還應涵蓋伊朗的彈道飛彈、其對地區武裝團體的支持以及其對待公民的方式。

然而，伊朗方面表示，會談將僅限於其核子計劃，目前不清楚這些分歧的看法是否已解決。

最近幾周，美國總統川普威脅稱，如果伊朗不和美國達成核子協議，美國將轟炸伊朗。美國已向該地區派遣數千名士兵以及艦隊，其中包括一艘航空母艦、其他軍艦和戰鬥機。

美國對會談不抱期望

德黑蘭方面，誓言將以武力回應任何攻擊，以及威脅要打擊美國在中東和以色列的軍事目標。

伊朗代表團將由外交部長阿拉格奇（Abbas Araghchi,）率領，他上周表示，伊朗武裝部隊「隨時準備扣動扳機」。美國方面將由特使威特科夫（Steve Witkoff）和川普的女婿庫許納（Jared Kushner）代表出戰。

周二（2月3日），白宮特使威特科夫前往以色列，會見以色列總理納塔雅胡和一群以色列高級國防官員，以協調美伊會談前的立場。以色列官員表示，威特科夫聽取以色列提供伊朗的最新情報簡報，納塔雅胡強調伊朗不可信。

美國官員呼應以色列說法，考慮到伊朗近幾日的行為，以及先前談判缺乏突破，他們仍懷疑美伊能否達成協議。這位官員總結說：「我們對伊朗不會抱持天真的幻想，如果真有對話可談，我們會進行對話，但我們不會浪費時間。」

