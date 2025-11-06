美國哈根達斯急召回1產品 恐引發過敏釀生命危險

哈根達斯近日因包裝標示不清，可能導致過敏者反應，召回一款冰淇淋棒產品。（示意圖／Unsplash）





哈根達斯近日因包裝標示不清，可能導致過敏者反應，召回一款冰淇淋棒產品。

美國食品藥物管理局（FDA）指出，醉爾斯冰淇淋（Dreyer's Grand Ice Cream Holdings, Inc）生產的哈根達斯「黑巧克力迷你冰淇淋棒六入裝」可能含有小麥，但包裝卻標示不清，恐引發過敏者反應甚至危及性命，於是在11月3日宣布自願召回部分產品。

FDA指出，截至目前尚未收到任何疾病或傷害報告，調查仍在進行中，FDA也提醒民眾若有疑慮請勿食用該產品，並將其丟棄或退回購買地點，並表示「產品的安全、品質和完整性始終是我們的首要任務，對於此行動給消費者帶來的任何不便，我們深表歉意」。

哈根達斯（Häagen-Dazs）為美國通用磨坊（General Mills, Inc.）旗下的旗艦冰淇淋品牌，全球大部分地區產品皆由通用磨坊授權在法國的工廠製造，但在美國及加拿大市場，則授權予英國Froneri集團，由該公司在美國加州的醉爾斯冰淇淋生產線製造。

